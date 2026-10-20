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Nữ quân y nơi tuyến lửa

Thứ Ba, 15:24, 20/10/2026
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VOV.VN - Giữa điều kiện khắc nghiệt tại Nam Sudan, những nữ quân nhân Việt Nam bền bỉ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kịp thời cấp cứu đồng đội, khám chữa bệnh cho người dân địa phương và lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam nhân ái, trách nhiệm.

Ở nơi cách xa Tổ quốc, những nữ quân nhân Việt Nam vẫn ngày ngày thực hiện nhiệm vụ bằng chuyên môn, sự bình tĩnh và tinh thần trách nhiệm. Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho đồng đội, họ còn tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh, hỗ trợ người dân địa phương, góp phần xây dựng niềm tin với bạn bè quốc tế.

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Khả năng thích ứng và bản lĩnh của nữ sĩ quan Việt Nam được đánh giá cao trong môi trường quốc tế

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phùng Thị Phương, điều dưỡng viên tại Bệnh viện dã chiến cấp 1, đã lần thứ hai tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Với chị, điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Nam Sudan là một trong những thách thức lớn đối với sức khỏe bộ đội và công tác chuyên môn.

Địa bàn chỉ có hai mùa mưa và khô, mỗi mùa đều đặt ra những yêu cầu riêng trong tổ chức sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và những tình huống không thể dự báo trước. Một trong những kỷ niệm mà chị Phương nhớ nhất là lần nhiều cán bộ, chiến sĩ bị ong đốt khi lấy xe ra làm việc, có trường hợp bị đốt nặng, cần được cấp cứu ngay lập tức.

Thiếu tá Phùng Thị Phương chia sẻ: “Đối với chúng tôi thì có một kỷ niệm rất đặc biệt và không bao giờ chúng tôi quên. Đó là khi lấy xe ra để làm việc thì có một tổ ong ở trong đó bay ra cả đơn vị, có những người trường hợp ong nó đốt rất là nguy hiểm và chúng tôi đã phải cấp cứu ngay ban đầu. Phải sử dụng xe bọc thép và đem màn chụp ra và toàn bộ lực lượng kể cả chỉ huy ra đưa anh em bị ong đốt về đến bệnh viện dã chiến cấp 1 trong đơn vị, sau đó đã nhanh chóng và khẩn trương cấp cứu cho bệnh nhân. Sau đó trường hợp nặng chúng tôi phải chuyển sang bệnh viện dã chiến cấp 2 ở trong phái bộ”.

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Tham gia nhiều lĩnh vực trong công tác Gìn giữ hoà bình LHQ.

Những công việc tưởng như quen thuộc trong môi trường bệnh viện, khi diễn ra tại địa bàn xa xôi, điều kiện sinh hoạt và làm việc khác biệt, lại đòi hỏi sự chủ động, phối hợp chặt chẽ và khả năng xử trí tình huống của từng thành viên. Với các nữ quân nhân quân y, bản lĩnh nghề nghiệp được thể hiện trong chính những thời điểm như vậy: giữ bình tĩnh trước tình huống khẩn cấp, thực hiện đúng chuyên môn và phối hợp với đồng đội để bảo đảm việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Họ không đứng ngoài những khó khăn của địa bàn mà trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Công việc của nữ quân nhân Việt Nam tại Nam Sudan cũng không chỉ gói gọn trong khuôn viên bệnh viện. Thông qua các hoạt động nhân đạo, họ có cơ hội tiếp xúc, chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, trong đó có nhiều trẻ em gặp vấn đề về sức khỏe, Thiếu tá Phùng Thị Phương kể.

“Chúng tôi sẽ có những buổi đi từ thiện ở bệnh viện, nhà thờ, có nhiều bạn nhỏ ốm đau cũng đưa đến bệnh viện để chúng tôi siêu âm và khám điều trị cấp thuốc cho các bạn. Phải nói là khi người Việt Nam, lính Việt Nam đội mũ Việt Nam và mặc áo cờ đỏ sao vàng thì các bạn trẻ nhỏ đã biết hô hai từ Việt Nam. Người dân người ta chào đón rất là niềm nở bởi vì là bộ đội Việt Nam khi đi sang đấy được người dân rất quý”.

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Nữ quân nhân Việt Nam luôn được chào đón tại Nam Sudan.

Vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh quốc tế đã được đề cập trong Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thông qua năm 2000, về “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”. Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường vai trò của phụ nữ trong phòng ngừa, quản lý và giải quyết xung đột; đồng thời yêu cầu lồng ghép góc nhìn giới trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và tái thiết sau xung đột.

Trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam ngày càng mở rộng sự tham gia của nữ quân nhân. Theo Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trà, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau hơn một thập kỷ tham gia lực lượng mũ nồi xanh, tỷ lệ nữ quân nhân Việt Nam đạt khoảng 16%, cao hơn mức trung bình chung của nhiều quốc gia cử quân khác. Điều đáng chú ý, theo Thượng tá Nguyễn Thu Trà, không chỉ là tỷ lệ tham gia mà còn là sự đa dạng về vị trí và nhiệm vụ mà các nữ quân nhân đảm nhiệm tại các phái bộ.

“Sau hơn một thập kỷ, Việt Nam chúng ta tham gia lực lượng mũ nồi xanh thì tỷ lệ nữ quân nhân của ta hiện đạt gần 16%, cao hơn mức trung bình chung của nhiều quốc gia cử quân khác. Đây không chỉ là một con số mà nó phản ánh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và quân đội trong việc phát huy vai trò phụ nữ ở mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực từng được coi là đặc thù của nam giới. Ví dụ như hoạt động quân sự. Các đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí đa dạng như sĩ quan tham mưu, sĩ quan huấn luyện, quan sát viên quân sự và ở vị trí nào cũng thể hiện sự tận tâm, chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao”.

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Sự góp mặt của nữ quân nhân Việt Nam thể hiện vai trò của nữ giới trong công tác Gìn giữ hoà bình LHQ

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để nhắc đến những đóng góp của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những người đang thực hiện nhiệm vụ ở xa Tổ quốc. Với nữ quân nhân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, sự cống hiến không chỉ nằm ở những giờ làm việc kéo dài hay những ca cấp cứu khẩn trương, mà còn ở trách nhiệm với người bệnh, sự phối hợp cùng đồng đội và những nỗ lực xây dựng niềm tin với cộng đồng địa phương.

Từ bệnh viện dã chiến giữa vùng đất khắc nghiệt của Nam Sudan đến những vị trí chuyên môn tại các phái bộ Liên hợp quốc, nữ quân nhân Việt Nam đang góp phần thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình bằng năng lực và trách nhiệm của mình. Những việc làm thầm lặng trong từng ca trực, từng lần cấp cứu hay mỗi chuyến khám bệnh cộng đồng đã góp phần làm rõ hơn vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh. Đó cũng là hình ảnh những người phụ nữ mặc quân phục, mang theo chuyên môn, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của người lính Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hải Bằng/VOV Giao thông
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