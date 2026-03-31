中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một học sinh lớp 8 ở Quảng Trị đuối nước khi cùng bạn đi tắm hồ

Thứ Ba, 15:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa xảy ra vụ đuối nước khi đi tắm hồ làm 1 học sinh lớp 8 tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tử vong.

Vào khoảng 17h ngày 30/3, em L.V.L. 14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường tiểu học và trung học cơ sở Gio Mỹ, trú tại thôn Phước Thị, xã Gio Linh cùng một nhóm bạn ra khu vực hồ Trạng Bìa, thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để tắm. Trong lúc tắm, không may em L. bị đuối nước, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường phối hợp chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm. Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh và phụ huynh, cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước; trong mùa nắng nóng, các em nhỏ không nên rủ nhau tắm, chơi tại các khu vực ao, hồ, sông, suối… khi không có người lớn giám sát.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: học sinh đuối nước tắm hồ tử vong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường rà soát, siết chặt quản lý hoạt động khai thác và tận thu khoáng sản, đặc biệt là các dự án nạo vét theo hình thức xã hội hóa, nhằm ngăn ngừa thất thoát tài nguyên.

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Cây cầu 1.300 tỷ ở Quảng Trị xây xong nhưng đường lên cầu vẫn “nghẽn”

VOV.VN - Điểm nghẽn này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án mà còn làm chậm nhịp kết nối hạ tầng, tác động đến định hướng phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Quảng Trị.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục