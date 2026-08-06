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Nước lũ tràn về gây ách tắc giao thông tại nhiều xã dọc Quốc lộ 6 tại Sơn La

Thứ Năm, 06:13, 06/08/2026
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VOV.VN - Khoảng 21 giờ tối 5/8, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nước lũ và bùn đất từ các khe suối đổ tràn lên Quốc lộ 6, gây ách tắc giao thông tại khu vực Bon Phặng, chân đèo Chiềng Pấc và một số đoạn qua các xã Muổi Nọi, Tông Lạnh, Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin ban đầu, nước lũ cũng tràn vào nhiều nhà dân dọc hai bên tuyến quốc lộ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm; cử lực lượng cảnh báo các phương tiện không đi qua khu vực ngập sâu, sạt lở, chấp hành hướng dẫn của Cảnh sát giao thông. 

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Bùn đất tràn về trên đường

Trong đêm, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cùng các sở, ngành chức năng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Sau khi rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra sạt lở đất,  xã Muổi Nọi đã hỗ trợ 26 hộ dân, với 103 nhân khẩu ở bản Bon và bản Phặng di chuyển đến ở tạm tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã.

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Quốc lộ 6 đoạn từ xã Thuận Châu về Sơn La ách tắc trong vài giờ

Ngay khi nước lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng máy móc hót gạt bùn đất thông đường trong đêm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cũng liên tục phát tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên suối Ban. Theo dự báo, từ  23 giờ đêm 5/8 đến 0 giờ ngày 6/8, mực nước tại trạm Bon Phặng có khả năng đạt 589,45m, cao hơn mức báo động 3 là 1,95m.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng và máy móc hót gạt đất đá thông đường trong đêm

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, ngày hôm nay (6/8) tại tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ trên sông Nậm Pàn và sông Mã, khuyến cáo người dân chủ động di dời khỏi khu vực thấp trũng, ven suối và những nơi có nguy cơ sạt lở đất đá để bảo đảm an toàn.

Thanh Thủy/VOV-Đông Bắc
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