Mưa kéo dài gây sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Sơn La

Tại bản Pặc Ngần, xã Chiềng Mai, một vụ sét đánh thương tâm đã xảy ra. Trong lúc ngồi bên bếp, vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, chị Giàng Thị Ca, 23 tuổi, không may bị sét đánh tử vong.

Cũng tại xã Chiềng Mai, sau nhiều ngày mưa lớn, sạt lở taluy dương đã xảy ra tại 4 hộ dân, đe dọa an toàn nhà ở và tài sản.

Điểm sạt lở tại xã Phiêng Cằm

Tại xã Phiêng Cằm, 6 hộ dân ở các bản Huổi Do và Hua Két nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã cử tổ công tác xuống tuyên truyền, vận động các hộ dân tạm thời sơ tán đến nơi an toàn, ở nhờ nhà người thân hoặc dựng lán tạm để tránh nguy hiểm.

Xã Phiêng Cằm đã vận động các hộ dân tạm thời sơ tán đến nơi an toàn, ở nhờ nhà người thân hoặc dựng lán tạm để tránh nguy hiểm

Tại thôn Púng Bánh 2, xã Púng Bánh, mưa lớn suốt đêm qua khiến nước lũ cùng bùn đất tràn xuống tỉnh lộ 105, gây ách tắc giao thông tại 3 điểm, gồm Km14, Km16 và Km18.

Sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La phát đi cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Nậm Pàn và suối Ban, đề nghị các địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó.

Ngay trong đêm qua, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm Chỉ huy phòng, chống thiên tai của tỉnh; yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp với mưa lớn. Trọng tâm là rà soát các điểm xung yếu, tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời huy động tối đa lực lượng quân đội, công an cùng phương tiện cứu hộ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong bối cảnh đất đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở và ngập úng ở mức rất cao.

“Các xã phường trực chỉ huy, huy động lực lượng "4 tại chỗ" để khắc phục tình huống thiên tai. Tất cả các điểm xung yếu, các xã phường nghiêm cấm tất cả những người di chuyển qua những điểm có dòng chảy lớn và cầu cống, đập tràn, sông suối không được đi qua, cương quyết yêu cầu người dân phải thực hiện điều này”, ông Nguyễn Thành Công cho hay.