English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa kéo dài gây sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Sơn La

Thứ Tư, 10:01, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Sơn La, mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đã bão hòa nước, độ bão hòa đạt khoảng 80-85%, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá. Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong khi lũ trên các sông, suối dâng cao gây ách tắc giao thông tại nhiều khu vực.

Tại bản Pặc Ngần, xã Chiềng Mai, một vụ sét đánh thương tâm đã xảy ra. Trong lúc ngồi bên bếp, vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, chị Giàng Thị Ca, 23 tuổi, không may bị sét đánh tử vong.

Cũng tại xã Chiềng Mai, sau nhiều ngày mưa lớn, sạt lở taluy dương đã xảy ra tại 4 hộ dân, đe dọa an toàn nhà ở và tài sản.

mua keo dai gay sat lo dat da tai nhieu noi o son la hinh anh 1
Điểm sạt lở tại xã Phiêng Cằm

Tại xã Phiêng Cằm, 6 hộ dân ở các bản Huổi Do và Hua Két nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã cử tổ công tác xuống tuyên truyền, vận động các hộ dân tạm thời sơ tán đến nơi an toàn, ở nhờ nhà người thân hoặc dựng lán tạm để tránh nguy hiểm.

mua keo dai gay sat lo dat da tai nhieu noi o son la hinh anh 2
Xã Phiêng Cằm đã vận động các hộ dân tạm thời sơ tán đến nơi an toàn, ở nhờ nhà người thân hoặc dựng lán tạm để tránh nguy hiểm

Tại thôn Púng Bánh 2, xã Púng Bánh, mưa lớn suốt đêm qua khiến nước lũ cùng bùn đất tràn xuống tỉnh lộ 105, gây ách tắc giao thông tại 3 điểm, gồm Km14, Km16 và Km18.

Sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La phát đi cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Nậm Pàn và suối Ban, đề nghị các địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó.

 

Ngay trong đêm qua, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm Chỉ huy phòng, chống thiên tai của tỉnh; yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp với mưa lớn. Trọng tâm là rà soát các điểm xung yếu, tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời huy động tối đa lực lượng quân đội, công an cùng phương tiện cứu hộ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong bối cảnh đất đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở và ngập úng ở mức rất cao.

“Các xã phường trực chỉ huy, huy động lực lượng "4 tại chỗ" để khắc phục tình huống thiên tai. Tất cả các điểm xung yếu, các xã phường nghiêm cấm tất cả những người di chuyển qua những điểm có dòng chảy lớn và cầu cống, đập tràn, sông suối không được đi qua, cương quyết yêu cầu người dân phải thực hiện điều này”, ông Nguyễn Thành Công cho hay.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn trên cả nước kéo dài đến bao giờ?
Mưa lớn trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Theo chuyên gia thời tiết, tình trạng mưa lớn trên diện rộng đang có xu hướng giảm dần, chỉ còn diễn ra cục bộ ở một số nơi.

Mưa lớn trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Theo chuyên gia thời tiết, tình trạng mưa lớn trên diện rộng đang có xu hướng giảm dần, chỉ còn diễn ra cục bộ ở một số nơi.

Điện Biên cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài
Điện Biên cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Điện Biên có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do đất đã bão hòa nước. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, chính quyền khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh.

Điện Biên cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài

Điện Biên cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Điện Biên có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do đất đã bão hòa nước. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, chính quyền khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn đêm 9/7 cộng hưởng với đợt mưa kéo dài trước đó khiến nước từ các khe suối dâng cao đột ngột, gây ngập lụt sâu và sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai

VOV.VN - Mưa lớn đêm 9/7 cộng hưởng với đợt mưa kéo dài trước đó khiến nước từ các khe suối dâng cao đột ngột, gây ngập lụt sâu và sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục