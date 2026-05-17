Nước rút chậm trên các sông khu vực miền đông của Quảng Ninh

Mưa lớn kéo dài trên nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ninh từ rạng sáng 17/5 khiến nhiều sông khu vực miền đông của tỉnh xuất hiện lũ, như sông Ka Long, Tiên Yên, Hà Cối, Tài Chi... Do ảnh hưởng của thuỷ triều nước đang rút chậm, các địa phương đã tổ chức canh gác tại các ngầm, tràn giao thông, khu vực ngập, khuyến cáo người dân không ra sông, suối vớt củi, đánh cá, bơi lội… đề phòng lũ, lũ quét bất ngờ.

Nước trên các sông khu vực miền đông Quảng Ninh dâng cao và rút chậm do thuỷ triều.

Tính đến 17h ngày 17/5, tỉnh Quảng Ninh không có thiệt hại về người do mưa lớn. Gần 130 ha lúa và 8 ha rau màu bị ngập. 2 điểm sạt lở cục bộ trên Quốc lộ 18C (khu vực Bình Liêu cũ) khoảng 400m3 đất đá hiện đã tổ chức thu dọn và hoàn thành lúc 18h hôm nay. Đường tỉnh 326 bị trôi bóc khoảng 30m mặt nhựa đường cũng đã được khắc phục tạm thời để phương tiện qua lại.

Nhiều tuyến phố tại phường Hạ Long, Việt Hưng, Hòn Gai, Mạo Khê, Quảng Tân, Hoành Bồ… đều ngập từ 10cm, có nơi đến nửa mét, tuy nhiên nước đã rút khi mưa ngừng. Các hồ chứa nước vẫn đảm bảo an toàn, 1 số hồ đã tiến hành xả lũ. Phường Hà Tu đã thực hiện di dời 1 hộ dân có nguy cơ sạt nhà đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ thầy cô giáo trường TH&THCS Hải Sơn (xã Hải Sơn) di chuyển đồ dùng thiết bị dạy và học sau khi nước ngập vào sân trường

Các lực lượng phòng thủ dân sự Quảng Ninh tiếp tục kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt, trượt, vị trí kè yếu để chủ động di dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi tình hình, diễn biến thiên tai và sẵn sàng lực lượng phương tiện để hỗ trợ, ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai (18/5), trên địa bàn Quảng Ninh vẫn có mưa to đến rất to. Các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi và thông tin kịp thời đến người dân diễn biến mưa lũ và tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất.