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Nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào hoạt động

Thứ Năm, 14:03, 01/10/2026
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VOV.VN - Sau 8 năm chờ đợi, từ 0 giờ ngày 1/10, nút giao Dung Quất thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào hoạt động và tổ chức thu phí. Công trình này tạo kết nối giữa cao tốc với Khu Kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực.

Đúng 0 giờ ngày 1/10, chiếc ô tô đầu tiên qua nút giao Dung Quất, đánh dấu thời điểm công trình được đưa vào khai thác sau 8 năm chờ đợi. Từ đây, phương tiện có thể kết nối trực tiếp cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Khu Kinh tế Dung Quất.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, nút giao Dung Quất nằm tại Km101+737,87 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối tuyến cao tốc với đường vào Khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực. Các hạng mục đường nhánh, trạm thu phí, hệ thống thu phí điện tử không dừng và an toàn giao thông đã được hoàn thiện, đáp ứng các điều kiện đưa công trình vào khai thác.

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Phương tiện đầu tiên đi vào nút giao Dung Quất sau khi thông tuyến.

Các phương tiện ra, vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua nút giao Dung Quất thực hiện thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường cao tốc theo cự ly thực tế và 5 nhóm phương tiện, áp dụng theo biểu giá hiện hành của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Tốc độ tối đa tại các nhánh nút giao được quy định 40km/h. 

Trong thời gian đầu khai thác, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam bố trí lực lượng trực, theo dõi tình hình giao thông; đồng thời phối hợp với Cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

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Trạm thu phí nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH Một thành viên Khai thác - Vận hành đường cao tốc Miền Trung cho biết: "Có một số điểm mới đối với nút giao Dung Quất khi đưa vào sử dụng. Đầu tiên là tại trạm thu phí Dung Quất, ở các điểm vào, làn vào đều bỏ barie chặn đầu vào, sử dụng hệ thống camera AI để phát hiện và xử lý các vi phạm, nhằm đảm bảo sự thông suốt của nút giao, tránh ùn tắc".

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Quảng Ngãi tìm động lực mới để trở thành cực tăng trưởng miền Trung

VOV.VN - Quảng Ngãi đang đứng trước yêu cầu chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực chất. Đây là nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi tại Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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