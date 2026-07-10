English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ô tô 7 chỗ cháy trơ khung khi dừng bên đường gần cầu Thanh Trì, Hà Nội

Thứ Sáu, 18:04, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang dừng bên đường tại khu vực lối xuống cầu Thanh Trì (Hà Nội) vào đầu giờ chiều 10/7. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Khoảng 13h10 ngày 10/7, một ô tô 7 chỗ mang nhãn hiệu Hyundai, biển kiểm soát tỉnh Thái Nguyên, lưu thông trên cầu Thanh Trì theo hướng đi Bắc Ninh.

O to 7 cho chay tro khung khi dung ben duong gan cau thanh tri, ha noi hinh anh 1
Ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ phía đuôi xe.

Khi đến khu vực cuối cầu Thanh Trì, gần lối rẽ xuống Quốc lộ 5, tài xế cho xe dừng vào lề đường để nghỉ tại một quán nước ven đường. Ít phút sau, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ khu vực phía sau, kèm theo nhiều tiếng nổ.

O to 7 cho chay tro khung khi dung ben duong gan cau thanh tri, ha noi hinh anh 2
Sau đó, lửa bùng phát bốc cháy ngùn ngụt.

Theo một nhân chứng, thời điểm mới phát hiện, đám cháy còn nhỏ và chủ phương tiện đã kịp thời dập lửa. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng phát trở lại rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ chiếc xe.

Do không có phương tiện chữa cháy tại chỗ, ngọn lửa tiếp tục bốc cháy dữ dội. Đến khoảng hơn 15h cùng ngày, đám cháy mới tắt nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.

O to 7 cho chay tro khung khi dung ben duong gan cau thanh tri, ha noi hinh anh 3
Hiện trường vụ cháy chiều 9/7, chiếc xe chỉ còn bộ khung sắt.

Vụ cháy cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên tuyến. Nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực giảm tốc độ để quan sát, chụp ảnh hiện trường, khiến dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 2km từ khu vực cầu Bây theo hướng đi Bắc Ninh.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong: Tạm giữ tài xế và chủ phương tiện
Vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong: Tạm giữ tài xế và chủ phương tiện

VOV.VN - Liên quan vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khiến 2 người tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong: Tạm giữ tài xế và chủ phương tiện

Vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong: Tạm giữ tài xế và chủ phương tiện

VOV.VN - Liên quan vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khiến 2 người tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế và chủ phương tiện, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người trên xe tử vong
Cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người trên xe tử vong

VOV.VN - Chiều 1/5, trên địa bàn xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) xảy ra vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong.

Cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người trên xe tử vong

Cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người trên xe tử vong

VOV.VN - Chiều 1/5, trên địa bàn xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) xảy ra vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục