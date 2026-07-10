Ô tô 7 chỗ cháy trơ khung khi dừng bên đường gần cầu Thanh Trì, Hà Nội

Khoảng 13h10 ngày 10/7, một ô tô 7 chỗ mang nhãn hiệu Hyundai, biển kiểm soát tỉnh Thái Nguyên, lưu thông trên cầu Thanh Trì theo hướng đi Bắc Ninh.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ phía đuôi xe.

Khi đến khu vực cuối cầu Thanh Trì, gần lối rẽ xuống Quốc lộ 5, tài xế cho xe dừng vào lề đường để nghỉ tại một quán nước ven đường. Ít phút sau, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ khu vực phía sau, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Sau đó, lửa bùng phát bốc cháy ngùn ngụt.

Theo một nhân chứng, thời điểm mới phát hiện, đám cháy còn nhỏ và chủ phương tiện đã kịp thời dập lửa. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng phát trở lại rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ chiếc xe.

Do không có phương tiện chữa cháy tại chỗ, ngọn lửa tiếp tục bốc cháy dữ dội. Đến khoảng hơn 15h cùng ngày, đám cháy mới tắt nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.

Hiện trường vụ cháy chiều 9/7, chiếc xe chỉ còn bộ khung sắt.

Vụ cháy cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên tuyến. Nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực giảm tốc độ để quan sát, chụp ảnh hiện trường, khiến dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 2km từ khu vực cầu Bây theo hướng đi Bắc Ninh.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.