Ô tô con biến dạng, 1 người bị thương sau va chạm trên cao tốc Hạ Long - Móng Cái

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 19/5 trên đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái đoạn qua địa phận phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh. Xe ô tô con chở 2 người đang lưu thông theo hướng đi Móng Cái thì tông vào xe tải đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp. Xe tải bị nổ lốp từ trước đó và đã đặt biển cảnh báo phía trước.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã nhanh chóng cử lực lượng tới hiện trường xử lý. Xe ô tô con bị vỡ toàn bộ trần và hông khiến xe biến dạng. Người ngồi cùng trên xe bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT đã phân luồng, đảm bảo cho các phương tiện tiếp tục lưu thông trên tuyến cao tốc và điều tra làm rõ vụ việc.