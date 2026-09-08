Ô tô khách húc đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 1 người tử vong

Vài khoảng 6h05 ngày 8/9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Ninh Bình - Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo tại Km199+200, thuộc địa phận xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: L.C)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô khách 24 chỗ mang biển số 36H-084.xx, do ông L.X.T. (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến khu vực Km199+200, ô tô khách húc vào phía sau xe đầu kéo biển số 86C-094.xx, kéo theo sơmi rơ-moóc 86R-009.XX do ông N.Q.T. (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Xe đầu kéo đang di chuyển chậm để vào làn khẩn cấp

Theo cơ quan chức năng, trước khi xảy ra va chạm, xe đầu kéo bị nổ lốp và đang di chuyển chậm để vào làn dừng xe khẩn cấp. Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy xe đầu kéo di chuyển với tốc độ khoảng 22 km/h trước thời điểm xảy ra tai nạn. Cú va chạm khiến anh H.V.T. (SN 1989, trú tại Thanh Hóa), là phụ xe khách, tử vong tại chỗ.

Xe khách hư hỏng nghiêm trọng sau va chạm (Ảnh: L.C)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm với phía sau xe đầu kéo.

CSGT khuyến cáo không bám đuôi trên cao tốc

Từ vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế không bám đuôi phương tiện phía trước và luôn duy trì khoảng cách an toàn. Việc giữ khoảng cách phù hợp giúp người điều khiển phương tiện có đủ thời gian và không gian để xử lý khi xe phía trước giảm tốc, phanh gấp hoặc gặp sự cố bất ngờ.

Khi phát hiện phương tiện gặp sự cố phía trước, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách; chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không đánh lái đột ngột.

“Trên đường cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ một vài giây thiếu quan sát hoặc khoảng cách quá ngắn có thể khiến người lái không kịp xử lý tình huống. Giữ khoảng cách an toàn chính là tạo thêm thời gian để cứu mình và những người cùng tham gia giao thông”, đại diện Cục CSGT khẳng định.