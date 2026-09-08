English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ô tô khách húc đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 1 người tử vong

Thứ Ba, 14:25, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 8/9, khi ô tô khách 24 chỗ va chạm với xe đầu kéo đang di chuyển chậm, khiến phụ xe khách tử vong tại chỗ.

Vài khoảng 6h05 ngày 8/9, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Ninh Bình - Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo tại Km199+200, thuộc địa phận xã Chương Dương, TP Hà Nội.

O to khach huc duoi xe dau keo tren cao toc phap van - cau gie, 1 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: L.C)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô khách 24 chỗ mang biển số 36H-084.xx, do ông L.X.T. (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến khu vực Km199+200, ô tô khách húc vào phía sau xe đầu kéo biển số 86C-094.xx, kéo theo sơmi rơ-moóc 86R-009.XX do ông N.Q.T. (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Xe đầu kéo đang di chuyển chậm để vào làn khẩn cấp

Theo cơ quan chức năng, trước khi xảy ra va chạm, xe đầu kéo bị nổ lốp và đang di chuyển chậm để vào làn dừng xe khẩn cấp. Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy xe đầu kéo di chuyển với tốc độ khoảng 22 km/h trước thời điểm xảy ra tai nạn. Cú va chạm khiến anh H.V.T. (SN 1989, trú tại Thanh Hóa), là phụ xe khách, tử vong tại chỗ.

O to khach huc duoi xe dau keo tren cao toc phap van - cau gie, 1 nguoi tu vong hinh anh 2
Xe khách hư hỏng nghiêm trọng sau va chạm (Ảnh: L.C)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm với phía sau xe đầu kéo.

CSGT khuyến cáo không bám đuôi trên cao tốc

Từ vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế không bám đuôi phương tiện phía trước và luôn duy trì khoảng cách an toàn. Việc giữ khoảng cách phù hợp giúp người điều khiển phương tiện có đủ thời gian và không gian để xử lý khi xe phía trước giảm tốc, phanh gấp hoặc gặp sự cố bất ngờ.

Khi phát hiện phương tiện gặp sự cố phía trước, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách; chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn, tuyệt đối không đánh lái đột ngột.

“Trên đường cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, chỉ một vài giây thiếu quan sát hoặc khoảng cách quá ngắn có thể khiến người lái không kịp xử lý tình huống. Giữ khoảng cách an toàn chính là tạo thêm thời gian để cứu mình và những người cùng tham gia giao thông”, đại diện Cục CSGT khẳng định.

hoc-sinh-vi-pham5.jpg

Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông tại Hà Nội: Phụ huynh phải gương mẫu trước hết

VOV.VN - Qua kiểm tra thực tế, lực lượng CSGT Hà Nội nhận thấy tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến khá phức tạp. Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, cho rằng tâm lý chủ quan của một bộ phận phụ huynh là vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CSGT lên tiếng về thắc mắc "cao tốc đông nghịt, xe đi sát nhau có bị phạt?"
CSGT lên tiếng về thắc mắc "cao tốc đông nghịt, xe đi sát nhau có bị phạt?"

VOV.VN - Trước thắc mắc của nhiều tài xế về việc xe phải di chuyển sát nhau khi cao tốc đông phương tiện có bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách hay không, đại diện Cục CSGT, khẳng định không phải cứ xe đi sát nhau là bị xử lý. CSGT chỉ xử lý khi đường thông thoáng và tài xế cố tình vi phạm.

CSGT lên tiếng về thắc mắc "cao tốc đông nghịt, xe đi sát nhau có bị phạt?"

CSGT lên tiếng về thắc mắc "cao tốc đông nghịt, xe đi sát nhau có bị phạt?"

VOV.VN - Trước thắc mắc của nhiều tài xế về việc xe phải di chuyển sát nhau khi cao tốc đông phương tiện có bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách hay không, đại diện Cục CSGT, khẳng định không phải cứ xe đi sát nhau là bị xử lý. CSGT chỉ xử lý khi đường thông thoáng và tài xế cố tình vi phạm.

CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông
CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu triển khai cao điểm, CSGT Hà Nội phối hợp Công an cấp xã đồng loạt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh.

CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông

CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu triển khai cao điểm, CSGT Hà Nội phối hợp Công an cấp xã đồng loạt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh.

Có xử lý xe chạy "rùa bò", gây khó khăn khi giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc?
Có xử lý xe chạy "rùa bò", gây khó khăn khi giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc?

VOV.VN - Tình trạng xe chạy “rùa bò”, bám làn trái trên cao tốc có thể cản trở dòng phương tiện, khiến các xe phía sau gặp khó khăn khi vượt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cục CSGT cho biết đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Có xử lý xe chạy "rùa bò", gây khó khăn khi giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc?

Có xử lý xe chạy "rùa bò", gây khó khăn khi giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc?

VOV.VN - Tình trạng xe chạy “rùa bò”, bám làn trái trên cao tốc có thể cản trở dòng phương tiện, khiến các xe phía sau gặp khó khăn khi vượt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cục CSGT cho biết đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục