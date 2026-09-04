CSGT lên tiếng về thắc mắc "cao tốc đông nghịt, xe đi sát nhau có bị phạt?"

Không phải cứ xe đi sát nhau là bị phạt

Thời gian qua, trên một số tuyến cao tốc xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Một trong những hành vi được lực lượng CSGT tập trung kiểm soát là không giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, qua công tác điều tra cơ bản trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đơn vị đã xác định một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn để tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT)

Tại những vị trí này, người điều khiển phương tiện có thể quan sát rõ biển báo, vạch sơn xác định khoảng cách. Hệ thống camera cũng được bố trí để ghi nhận tốc độ, khoảng cách và các hành vi vi phạm của phương tiện. Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch và có dữ liệu điện tử chứng minh hành vi vi phạm. “Việc xử lý được công khai, minh bạch, để lái xe biết lực lượng chức năng xử lý ở đâu, như thế nào và có dữ liệu điện tử chứng minh hành vi vi phạm”.

Đáng chú ý, việc kiểm soát, xử lý lỗi không giữ khoảng cách chỉ được triển khai tại Km219 và Km326 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, không phải trên toàn tuyến. Lấy ví dụ tại Km326, Thượng tá Thắng cho biết. Vị trí này có đầy đủ biển báo, vạch sơn và hệ thống camera theo dõi tốc độ nên được lựa chọn để xử lý lỗi không giữ khoảng cách. Qua triển khai, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xe chở khách và xe tải.

Cao tốc đông nghịt, xe đi sát nhau có bị phạt?

Đây là vấn đề được nhiều tài xế quan tâm, nhất là trong những dịp nghỉ lễ khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc tăng cao. Giải đáp, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh việc xử lý vi phạm phải căn cứ vào điều kiện giao thông thực tế và dữ liệu xác định hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng giám sát phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn qua hệ thống camera

“Trong những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, không phải cứ xe di chuyển sát nhau là bị xử lý. CSGT chỉ xử lý trong trường hợp đường thông thoáng, lái xe cố tình vi phạm”, Thượng tá Thắng khẳng định.

Theo đó, trong trường hợp cao tốc đông phương tiện, các xe buộc phải di chuyển gần nhau do mật độ giao thông cao hoặc ùn tắc, lực lượng CSGT không máy móc xử lý chỉ dựa trên việc khoảng cách giữa các xe bị thu hẹp. Ngược lại, khi đường thông thoáng, người điều khiển phương tiện vẫn cố tình bám sát xe phía trước, không bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định thì sẽ bị kiểm tra, xử lý.

Để xử lý một trường hợp vi phạm, dữ liệu điện tử phải thể hiện được tốc độ của phương tiện tại thời điểm vi phạm, đồng thời xác định khoảng cách giữa xe đó với phương tiện phía trước có bảo đảm theo quy định hay không.

Tập trung kiểm soát xe khách, xe tải

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, trong các dịp nghỉ lễ, đặc biệt là kỳ nghỉ 2/9, lưu lượng phương tiện trên cao tốc thường tăng mạnh. Trong đó, số lượng xe kinh doanh vận tải, xe chở khách và xe tải gia tăng đáng kể. Đây cũng là nhóm phương tiện được lực lượng chức năng tập trung kiểm soát bởi khi xảy ra tai nạn, đặc biệt là tai nạn liên hoàn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Thượng tá Thắng cho rằng, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, các tài xế cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và duy trì dòng phương tiện ổn định, thay vì cố vượt, lấn làn hoặc bám sát xe phía trước. “Nếu đi nhanh, vượt ẩu, lấn làn, không giữ khoảng cách gây tai nạn dẫn đến tắc đường sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế. Khi hạn chế được sự cố trên đường, người dân còn tránh được thời gian chờ đợi, chi phí sửa chữa phương tiện và những rủi ro không đáng có”, Thượng tá Thắng nói.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát xe khách, xe tải

Lực lượng CSGT sẽ sử dụng dữ liệu điện tử để xác định những trường hợp cố tình chen ngang, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn khi chưa đủ điều kiện hoặc chuyển làn nhưng không bật tín hiệu báo trước.

Mục tiêu là phòng ngừa tai nạn, không phải xử phạt bằng mọi giá

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, kể từ khi triển khai xử lý vi phạm khoảng cách, trên tuyến đường do đơn vị quản lý chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nào.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định, mục tiêu của lực lượng CSGT không phải ra đường để xử phạt mà quan trọng nhất là phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. “Mục tiêu của lực lượng CSGT không phải ra đường để xử phạt mà là phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Việc xử lý vi phạm nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế, đặc biệt là người điều khiển xe khách và xe tải lớn”.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chú ý biển báo về khoảng cách an toàn, đồng thời chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện lưu thông. Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng và tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn tương ứng với tốc độ được xác định:

(Ảnh minh họa: AI)

Khi lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc xảy ra ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước, căn cứ vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế. Trong điều kiện thời tiết xấu như mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, đường quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách lớn hơn mức thông thường để bảo đảm an toàn.

Từ thực tế kiểm soát trên cao tốc, lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế không nên chạy bám sát xe phía trước, đồng thời hạn chế các thao tác vượt, lấn làn, chuyển làn đột ngột khi mật độ phương tiện cao.

"Cao tốc đông phương tiện không đồng nghĩa với việc tài xế cứ đi sát nhau sẽ bị xử phạt. Việc xử lý phải dựa trên điều kiện giao thông thực tế và dữ liệu điện tử chứng minh hành vi cố tình vi phạm khoảng cách an toàn", Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.