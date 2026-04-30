Ô tô lật xuống mương lúc nửa đêm, tài xế được cứu kịp thời

Vào hồi 0h10 ngày 30/4/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) nhận được thông tin về việc một xe ô tô lao xuống mương nước tại thôn Hạ Câu, xã An Quang, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy đơn vị đã điều động 1 xe chữa cháy và đề nghị Trung tâm 114 chi viện 1 xe cứu nạn, cứu hộ (Đội 3 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) để phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe ô tô mang biển kiểm soát 15K-804.xx bị lật ngửa dưới mương nước, bốn bánh xe hướng lên trên. Qua trinh sát, lực lượng cứu nạn phát hiện có 1 nam giới bị mắc kẹt bên trong xe.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, đưa nạn nhân là anh L.T.M (sinh năm 2005, trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng) ra khỏi xe an toàn và chuyển tới Trung tâm Y tế An Lão cấp cứu. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế An Lão, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hoàn tất công tác cứu người, các lực lượng tiếp tục phối hợp đưa phương tiện gặp nạn lên khỏi mương nước, đồng thời bàn giao hiện trường cho Công an xã An Quang và Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Quang Trung xử lý theo quy định.