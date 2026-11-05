Ô tô tải chở cà phê lao xuống đèo Pha Đin, 2 người bị thương

Rạng sáng 4/11, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực chân đèo Pha Đin, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã khẩn trương điều động 1 xe chữa cháy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 1 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải, đã được Công an xã và người dân đưa ra ngoài. Các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu và phối hợp với người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu cấp cứu.

Các lực lượng khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải chở hạt cà phê tươi do ông Mùa A Ly (SN1973), điều khiển và anh Sùng A Dia, cùng trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên, lưu thông theo hướng Điện Biên – Sơn La. Khi đến Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Khâu Lay, xã Bình Thuận (Sơn La), phương tiện xảy ra tai nạn khiến 2 người bị thương. Trong đó, 1 người đã được người dân đưa đi cấp cứu trước khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt; người còn lại bị mắc kẹt trong cabin và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn

Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng tiếp tục phun nước rửa mặt đường, thu dọn số cà phê tươi rơi vãi, góp phần bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tiếp theo.