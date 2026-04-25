  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xe tải đổ đèo mất lái tông xe máy, 2 người thương vong trên Quốc lộ 1A

Thứ Bảy, 12:08, 25/04/2026
VOV.VN - Một xe ô tô tải trong quá trình đổ đèo trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã mất lái, tông vào một xe máy khiến hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 ngày 25/4, tại Km1244+350 Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thời điểm này, ô tô tải mang biển kiểm soát 92H-013.XX do anh Trần Thanh Hải (SN 1999, trú xã Việt An, huyện Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Bắc – Nam đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 78D1-139.XX đi theo hướng ngược lại.

Trên xe máy có hai người là ông Huỳnh Quốc Học (SN 1982) và bà Nguyễn Thị Vi (SN 1992), cùng trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Hậu quả, ông Huỳnh Quốc Học tử vong tại hiện trường; bà Nguyễn Thị Vi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định do ô tô tải trong quá trình đổ đèo đã bị mất lái. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Trần Thanh Hải không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bắc/VOV -Tây Nguyên
Tin liên quan

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 5 người bị thương
VOV.VN- Rạng sáng nay (17/4), vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn Km189+950 (hướng Lào Cai đi Nội Bài), khiến 5 người bị thương, giao thông qua khu vực này ùn tắc cục bộ.

Đốt đồng sau thu hoạch: Lãng phí, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn tai nạn
VOV.VN - Việc đốt rơm sau thu hoạch kéo theo hàng loạt hệ lụy khó lường. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, cản trở tầm nhìn giao thông, đe dọa sức khỏe và an toàn tính mạng, làn khói ấy còn âm thầm “đốt đi” giá trị kinh tế có thể khai thác từ chính phụ phẩm nông nghiệp này.

Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy của nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội
VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (Hà Nội), cơ quan chức năng xác định nữ tài xế điều khiển ô tô có biểu hiện lạ nhưng không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều phương tiện bị hư hỏng.

