Xe tải đổ đèo mất lái tông xe máy, 2 người thương vong trên Quốc lộ 1A

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 ngày 25/4, tại Km1244+350 Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thời điểm này, ô tô tải mang biển kiểm soát 92H-013.XX do anh Trần Thanh Hải (SN 1999, trú xã Việt An, huyện Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Bắc – Nam đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 78D1-139.XX đi theo hướng ngược lại.

Trên xe máy có hai người là ông Huỳnh Quốc Học (SN 1982) và bà Nguyễn Thị Vi (SN 1992), cùng trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Hậu quả, ông Huỳnh Quốc Học tử vong tại hiện trường; bà Nguyễn Thị Vi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định do ô tô tải trong quá trình đổ đèo đã bị mất lái. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Trần Thanh Hải không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.