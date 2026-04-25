Xe tải đổ đèo mất lái tông xe máy, 2 người thương vong trên Quốc lộ 1A
VOV.VN - Một xe ô tô tải trong quá trình đổ đèo trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã mất lái, tông vào một xe máy khiến hai người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 ngày 25/4, tại Km1244+350 Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy.
Thời điểm này, ô tô tải mang biển kiểm soát 92H-013.XX do anh Trần Thanh Hải (SN 1999, trú xã Việt An, huyện Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Bắc – Nam đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 78D1-139.XX đi theo hướng ngược lại.
Trên xe máy có hai người là ông Huỳnh Quốc Học (SN 1982) và bà Nguyễn Thị Vi (SN 1992), cùng trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
Hậu quả, ông Huỳnh Quốc Học tử vong tại hiện trường; bà Nguyễn Thị Vi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Hai phương tiện hư hỏng nặng.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định do ô tô tải trong quá trình đổ đèo đã bị mất lái. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Trần Thanh Hải không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.