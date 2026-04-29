Thái Nguyên chăm lo người lao động bằng những việc làm thiết thực

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2026 tại Thái Nguyên có chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số” và “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn và hệ thống doanh nghiệp đa dạng. Điều này góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và chăm lo người lao động.

Thái Nguyên phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động – Tháng Công nhân năm 2026

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn khiến người lao động tử vong. Một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ quy định về huấn luyện an toàn, khám sức khỏe định kỳ, kiểm định thiết bị…

Trong bối cảnh đó, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân hằng năm trở thành hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn’ nhằm nâng cao sức khỏe người lao động; xây dựng, trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho trường hợp khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động; các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, thể chất được đặc biệt coi trọng, chúng tôi tổ chức các hoạt động như sân chơi cuối tuần, hội thao công nhân, viên chức, lao động trên toàn tỉnh”.

Tặng quà công nhân, người lao động

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 tập thể; UBND tỉnh trao bằng khen cho 13 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Dịp này, 53 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động được nhận những phần quà ý nghĩa; 3 gia đình được hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Anh Ngô Văn Cường, công nhân Công ty TNHH RQ Technology Electronics Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn các cấp, các ngành đã tạo điều kiện để người lao động được tham gia, tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, chúng tôi cũng rất vui khi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo đối với người lao động”.

Với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 tại Thái Nguyên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người lao động trong bảo đảm an toàn lao động; đồng thời tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.