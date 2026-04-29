中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên chăm lo người lao động bằng những việc làm thiết thực

Thứ Tư, 20:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2026.

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2026 tại Thái Nguyên có chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số” và “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn và hệ thống doanh nghiệp đa dạng. Điều này góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và chăm lo người lao động.

Thái Nguyên phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động – Tháng Công nhân năm 2026

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn khiến người lao động tử vong. Một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ quy định về huấn luyện an toàn, khám sức khỏe định kỳ, kiểm định thiết bị…

Trong bối cảnh đó, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân hằng năm trở thành hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Chương trình có các chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số” và “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn’ nhằm nâng cao sức khỏe người lao động; xây dựng, trao tặng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho trường hợp khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động; các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, thể chất được đặc biệt coi trọng, chúng tôi tổ chức các hoạt động như sân chơi cuối tuần, hội thao công nhân, viên chức, lao động trên toàn tỉnh”.

Tặng quà công nhân, người lao động 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 tập thể; UBND tỉnh trao bằng khen cho 13 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Dịp này, 53 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động được nhận những phần quà ý nghĩa; 3 gia đình được hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Anh Ngô Văn Cường, công nhân Công ty TNHH RQ Technology Electronics Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn các cấp, các ngành đã tạo điều kiện để người lao động được tham gia, tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, chúng tôi cũng rất vui khi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo đối với người lao động”.

Với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 tại Thái Nguyên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người lao động trong bảo đảm an toàn lao động; đồng thời tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phó Chủ tịch nước: Công đoàn phải mạnh hơn để bảo vệ người lao động

VOV.VN - Kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều 27/4, tại Phủ Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu Chủ tịch công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

CTV Hoàng Tú-Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Tháng Công nhân 2026 an toàn vệ sinh lao động Thái Nguyên công nhân lao động
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đổi mới sáng tạo và Đối thoại tháng 5 - điểm nhấn của Tháng Công nhân tại TP.HCM
VOV.VN - Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân tháng công nhân, TP.HCM triển khai 7 chương trình trọng tâm nhằm chăm lo thực chất, cải thiện đời sống lâu dài và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất của người lao động.

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2026 tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 25/4, tại Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động (phường Thành Đông, TP Hải Phòng), Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Ngày hội Văn hoá- Thể thao trong công nhân, lao động Hải Phòng năm 2026.

Đà Nẵng phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân

VOV.VN - Sáng nay (24/4), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục