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Phạt 12,5 triệu đồng cơ sở trò chơi điện tử hoạt động quá giờ

Thứ Sáu, 15:56, 31/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử về hành vi "Hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hằng ngày".

Trước đó, trong quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của ông N.C.T. trên địa bàn xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tổ công tác Công an xã Bát Xát xác định cơ sở vẫn đang tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ngoài khoảng thời gian được phép theo quy định của pháp luật. Qua làm việc, chủ cơ sở đã thừa nhận hành vi vi phạm; nội dung làm việc được lập biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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Công an xã Bát Xát xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động quá giờ quy định.

Ông N.C.T đã bị phạt theo điểm đ, khoản 3, Điều 100, Nghị định số 174 ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, với mức xử phạt được áp dụng là 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, karaoke, bi-a và các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí khác nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, thời gian hoạt động và các quy định có liên quan; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những tồn tại, không để xảy ra vi phạm.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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