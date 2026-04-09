Phạt 22,5 triệu đồng cơ sở cung cấp thịt lợn bệnh cho trường mầm non ở Thái Nguyên

Thứ Năm, 11:20, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

Cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Mầm non Hòa Bình (Thái Nguyên) bị xử phạt 22,5 triệu đồng do vi phạm an toàn thực phẩm, liên quan đến việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong bữa ăn bán trú, gây lo ngại trong dư luận.

Sáng 9/4, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 22,5 triệu đồng đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên). Đây là ngôi trường đã bị phát hiện thịt lợn trong bữa ăn bán trú của học sinh nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Cơ sở cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Hòa Bình đã bị Sở Y tế Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 22,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thành (xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) - chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chế biến suất ăn sẵn) bị xử phạt với tổng số tiền 22,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm các quy định về ATTP theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ.

Cụ thể, cơ sở đã ghi chép sổ kiểm nghiệm thực phẩm 3 bước và sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định; không có phiếu kết quả kiểm nghiệm nguồn nước phục vụ việc chế biến, kinh doanh; không có hóa đơn, chứng từ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ đối với nguyên liệu thực phẩm.

Bên cạnh đó, nơi bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín không được bố trí riêng biệt; nơi chế biến, bảo quản có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập.

Trước đó, ngày 25/3, thịt lợn do cơ sở này cung cấp cho bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Hòa Bình bị người dân phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm. Kết quả xét nghiệm 2 mẫu thực phẩm cho thấy 1 mẫu có 3 chỉ tiêu vi sinh dương tính (gồm chỉ số vi sinh cao, E.coli và tụ cầu vàng); mẫu còn lại dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 8/4, UBND xã Văn Lăng cũng đã quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

300 tấn thịt lợn bệnh "vây hãm" bếp ăn trường học: Hiệu trưởng có vô can?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, sự an toàn của con trẻ không thể chỉ dựa trên niềm tin hay những bản hợp đồng trên giấy. Hiệu trưởng và Ban giám hiệu phải thiết lập được một hàng rào giám sát thực tế, có sự tham gia của phụ huynh. Không thể đổ lỗi cho khách quan khi sức khỏe của hàng nghìn học sinh bị đem ra đánh cược.

Theo Thanh Hiếu/Tiền Phong
Tag: Thái Nguyên an toàn thực phẩm trường mầm non thịt lợn bệnh dịch tả lợn châu Phi suất ăn bán trú vi phạm xử phạt thực phẩm bẩn học sinh giáo dục kiểm tra sức khỏe tin nóng cơ sở kinh doanh
Tin liên quan

Thịt lợn bệnh vào trường học: Phụ huynh tăng giám sát bếp ăn trong nỗi sợ mơ hồ

VOV.VN - Thông tin gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh có nguy cơ lọt vào bếp ăn trường học tại Hà Nội khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, không ít gia đình chủ động giám sát, thậm chí dừng cho con ăn bán trú để tự bảo vệ trước nỗi lo thực phẩm bẩn.

VOV.VN - Thông tin gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh có nguy cơ lọt vào bếp ăn trường học tại Hà Nội khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, không ít gia đình chủ động giám sát, thậm chí dừng cho con ăn bán trú để tự bảo vệ trước nỗi lo thực phẩm bẩn.

300 tấn thịt lợn bệnh đã tuồn vào 26 bếp ăn trường học và nhiều trường mầm non

VOV.VN - Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

VOV.VN - Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Các đối tượng "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học đã móc nối với cán bộ kiểm dịch

VOV.VN - Công ty Cường Phát bán thịt lợn bệnh cho các công ty khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, bị can Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với cán bộ để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

VOV.VN - Công ty Cường Phát bán thịt lợn bệnh cho các công ty khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, bị can Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với cán bộ để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

