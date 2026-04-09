Phạt 22,5 triệu đồng cơ sở cung cấp thịt lợn bệnh cho trường mầm non ở Thái Nguyên

Sáng 9/4, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 22,5 triệu đồng đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên). Đây là ngôi trường đã bị phát hiện thịt lợn trong bữa ăn bán trú của học sinh nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thành (xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) - chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chế biến suất ăn sẵn) bị xử phạt với tổng số tiền 22,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm các quy định về ATTP theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ.

Cụ thể, cơ sở đã ghi chép sổ kiểm nghiệm thực phẩm 3 bước và sổ lưu mẫu thức ăn không đúng quy định; không có phiếu kết quả kiểm nghiệm nguồn nước phục vụ việc chế biến, kinh doanh; không có hóa đơn, chứng từ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ đối với nguyên liệu thực phẩm.

Bên cạnh đó, nơi bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín không được bố trí riêng biệt; nơi chế biến, bảo quản có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập.

Trước đó, ngày 25/3, thịt lợn do cơ sở này cung cấp cho bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Hòa Bình bị người dân phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm. Kết quả xét nghiệm 2 mẫu thực phẩm cho thấy 1 mẫu có 3 chỉ tiêu vi sinh dương tính (gồm chỉ số vi sinh cao, E.coli và tụ cầu vàng); mẫu còn lại dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 8/4, UBND xã Văn Lăng cũng đã quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.