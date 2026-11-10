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Phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam 2027

Thứ Ba, 18:36, 10/11/2026
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VOV.VN - Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Trường Đại học Luật TP.HCM vừa công bố, phát động Giải thưởng Tinh hoa pháp lý Việt Nam – Vietnam Legal Elite Award lần thứ II, năm 2027.

Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật tại Việt Nam từ năm 1976 đến nay.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng. (Ảnh: SGGP)

Mùa giải năm 2027 gồm bốn hạng mục: Sáng tạo, Cống hiến, Thành tựu và Kiến tạo. Nội dung vinh danh hướng đến các công trình nghiên cứu pháp lý được ứng dụng hiệu quả; những đóng góp lâu dài cho ngành luật; thành tựu nổi bật trong nghiên cứu, xây dựng pháp luật và vai trò mở ra các hướng nghiên cứu mới.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, cho biết việc phát động giải thưởng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm phụng sự cộng đồng. Nhà trường kỳ vọng những nghiên cứu, sáng kiến có giá trị được chia sẻ, giúp đồng nghiệp và người học tham khảo, tiếp nối.

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TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM. (Ảnh: SGGP)

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, nhấn mạnh hoạt động truyền thông không chỉ giới thiệu, tôn vinh cá nhân tiêu biểu mà còn đưa các công trình nghiên cứu, sáng kiến pháp luật đến gần hơn với công chúng.

Việc xét chọn dựa trên hồ sơ, minh chứng về đóng góp của cá nhân, chú trọng giá trị học thuật, hiệu quả thực tiễn và tầm ảnh hưởng. Ban tổ chức đặt mục tiêu bảo đảm quy trình công khai, minh bạch, khách quan.

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Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: SGGP)

Hồ sơ đề cử được tiếp nhận từ ngày 9/11 đến hết ngày 21/2/2027. Việc tiếp nhận dự kiến thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của giải thưởng, theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 30/3/2027, nhân kỷ niệm 51 năm truyền thống và 31 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM.

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Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

VOV.VN- Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng gửi đến quý độc giả bài viết "Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước" của GS.TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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