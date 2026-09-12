Phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ, 8 di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2 (Khu A), Công viên Lê Thị Riêng.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 12/9, lực lượng đã phát hiện, quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ và trong đó có 8 bộ kèm theo di vật.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 12/9, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 616 bộ hài cốt liệt sĩ (287 bộ có di vật), gồm 583 bộ riêng lẽ và 33 bộ hài cốt tại 08 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B).

Học sinh trường Thiếu sinh quân miền Nam đến dâng hương, tưởng niệm

Trong ngày Đoàn công tác Trường Thiếu sinh quân miền Nam đến Nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, thành kính dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước và niềm tự hào dân tộc

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường.