Phát hiện 14 hài cốt liệt sĩ tại khu A Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2 (Khu A), Công viên Lê Thị Riêng.

Mở rộng tìm kiếm tại khu A, Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu A

Kết quả trong ngày 16/9/2026, tại rãnh số 2, Khu A, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 01 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 297 bộ có di vật. Cụ thể, 613 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể.