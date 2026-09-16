Chiến sĩ biệt động dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên thanh niên dâng hương, dâng hoa cùng lễ vật trước Nhà tưởng niệm đang quàn hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ dâng hương, dâng hoa tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Duy Phương)

Mùa xuân năm 1968, thực hiện mệnh lệnh của Tổ quốc, lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã đồng loạt tiến công vào năm mục tiêu trọng yếu tại trung tâm Sài Gòn: Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu, Đài Phát thanh và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Khu vực Công viên Lê Thị Riêng hôm nay, trước năm 1975 từng là một phần Nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là Nghĩa trang Chí Hòa. Nơi đây lưu giữ dấu tích của những người đã nằm lại sau các trận đánh năm 1968.

Các cựu chiến binh lực lượng Biệt động Sài Gòn cùng ôn lại truyền thống (Ảnh: Duy Phương)

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 14/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại các khu vực tìm kiếm trong Công viên Lê Thị Riêng.

Dự lễ tưởng niệm, ông Huỳnh Văn Cấn, Trưởng Ban liên lạc Biệt động cánh Tây Nam (thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn) nhớ lại: Trong đợt 1 của cuộc tiến công Mậu Thân 1968, đơn vị chủ yếu là lực lượng biệt động đánh trong thành phố.

Thành kính thắp nén nhang trước các anh linh liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm quàn hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Duy Phương)

Trong đợt này rất nhiều chiến sĩ hy sinh và được phía địch gom lại tại Nghĩa trang Đô thành (Công viên Lê Thị Riêng ngày nay). Theo ước tính, số lượng liệt sĩ lên đến hơn 900 người.

"Chiến tranh ác liệt vô cùng, anh em hy sinh rất nhiều. Đêm nằm dưới pháo, ngày sống chung với bom. Mỹ đánh ngày đêm, trong khi đó mình còn sống ở đây là phúc trời cho. Ý chí là trên hết, phẩm chất người Đảng viên lúc đó phải nói là rất cao", ông Cấn nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM thăm hỏi các cựu chiến binh (Ảnh: Duy Phương)

Có mặt thăm hỏi lực lượng Biệt động Sài Gòn, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung-Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đơn vị đang tiến hành tổng kết giai đoạn một của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó có khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Dự kiến vào đầu tháng 10/2026, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lễ viếng, truy điệu và lễ an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.