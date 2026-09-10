Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Nông Sơn, Đà Nẵng

Tại khu vực khai quật, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt cùng một số di vật liên quan như cúc áo, chi tiết có hình quốc huy và khuy mũ. Các hài cốt và di vật được thu nhận theo quy định để tiếp tục thực hiện các bước xác minh, phục vụ công tác xác định danh tính.

Trước đó, bà Lê Thị Mười, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng cung cấp cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn thông tin được cha ruột kể lại về một khu vực có khả năng là nơi chôn cất liệt sĩ trong thời kỳ chiến tranh. Từ manh mối này, lực lượng quân sự địa phương đã tìm hiểu, đối chiếu địa bàn, xác minh thông tin và phối hợp lực lượng chuyên môn tổ chức khảo sát, khai quật.

Khu vực phát hiện di vật (Ảnh: Thu Phương)

Trước Gò May, lực lượng chức năng cũng đã tìm kiếm, khai quật tại hai vị trí thuộc thôn Lộc Đông và thôn Trung Nam nhưng chưa phát hiện hài cốt và tiếp tục xác minh các nguồn tin khác. Việc phát hiện 2 hài cốt tại Gò May giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở để xác minh danh tính và khẳng định giá trị của những nguồn tin báo từ nhân dân.

Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đang được Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn triển khai. Nghĩa trang Liệt sĩ Nông Sơn hiện có hơn 200 phần mộ chưa xác định danh tính, trong đó 33 phần mộ đã được thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ giám định. Nghĩa trang Liệt sĩ Sơn Viên có 588 phần mộ chưa xác định danh tính; lực lượng chuyên môn đã khai quật 343 phần mộ và thu nhận 74 mẫu sinh phẩm./.