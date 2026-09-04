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Đà Nẵng: Phát hiện ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thứ Sáu, 23:13, 04/09/2026
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VOV.VN - Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng, Đội công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện một album chứa nhiều bức ảnh còn tương đối rõ nét trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Di vật được phát hiện tại mộ số 1, hàng B12, lô II, mã định danh 48 073 00121. Mặc dù trải qua nhiều năm, một số hình ảnh trong album vẫn có thể nhận diện được khuôn mặt và các đặc điểm liên quan. Đây là nguồn thông tin quý, góp phần phục vụ quá trình xác minh danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân.

Da nang phat hien anh trong phan mo liet si chua xac dinh danh tinh hinh anh 1
Hình ảnh được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Hiện nay, xã Quế Sơn đang quản lý 4 Nghĩa trang liệt sĩ gồm: Quế Minh, Quế An, Quế Long và Quế Phong với tổng số hơn 2.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 841 phần mộ chưa xác định danh tính. Đến nay, địa phương đã hoàn thành lấy 462 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Các hình ảnh và di vật đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác minh.

Thông qua bức ảnh, cơ quan chức năng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng cùng chia sẻ, lan tỏa thông tin. Ai nhận ra người thân, đồng đội hoặc biết thông tin liên quan đến những người trong ảnh, xin cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần sớm xác định danh tính liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

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Đội K52 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Ngày (4/9), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ, trong mùa khô 2026 - 2027.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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