Đà Nẵng: Phát hiện ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Di vật được phát hiện tại mộ số 1, hàng B12, lô II, mã định danh 48 073 00121. Mặc dù trải qua nhiều năm, một số hình ảnh trong album vẫn có thể nhận diện được khuôn mặt và các đặc điểm liên quan. Đây là nguồn thông tin quý, góp phần phục vụ quá trình xác minh danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân.

Hình ảnh được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Hiện nay, xã Quế Sơn đang quản lý 4 Nghĩa trang liệt sĩ gồm: Quế Minh, Quế An, Quế Long và Quế Phong với tổng số hơn 2.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 841 phần mộ chưa xác định danh tính. Đến nay, địa phương đã hoàn thành lấy 462 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Các hình ảnh và di vật đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác minh.

Thông qua bức ảnh, cơ quan chức năng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng cùng chia sẻ, lan tỏa thông tin. Ai nhận ra người thân, đồng đội hoặc biết thông tin liên quan đến những người trong ảnh, xin cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần sớm xác định danh tính liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.