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Phát hiện 8 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Bảy, 18:51, 01/08/2026
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VOV.VN - Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt, các lực lượng tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B với khối lượng hơn 200 m³ đất, nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

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Tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Duy Phương)

Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động 3 cuốc và một xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày 1/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 1/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 168 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm: 146 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ; 4 vị trí mộ tập thể, quy tập được 22 bộ hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Khu A. Quá trình di dời sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ nguyên kết cấu công trình và gìn giữ tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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