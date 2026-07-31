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Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Sáu, 20:25, 31/07/2026
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VOV.VN - Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt cất bốc được lên 160 bộ kể từ khi triển khai đợt tìm kiếm.

Chiều 31/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B trong Công viên Lê Thị Riêng.

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Lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập được thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 31/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí rãnh mộ thứ 2 (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả trong ngày, lực lượng đã phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 138 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Trong số các mộ tập thể, có 2 vị trí tại Khu A và 2 vị trí tại Khu B của Công viên Lê Thị Riêng.

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Rãnh mộ thứ nhất nằm ngay sau lưng bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng.

Thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, đảm bảo thận trọng, an toàn, đúng quy định.

Song song với công tác tìm kiếm tại vị trí rãnh mộ thứ 2, lực lượng chức năng cũng đang triển khai di dời bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong công viên, để tạo mặt bằng mở rộng rãnh mộ số 1. Đây là khu vực được đánh giá còn nhiều dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ sau quá trình khảo sát thực địa, đối chiếu tài liệu lịch sử và tổng hợp lời kể của các nhân chứng.

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Lực lượng chức năng cũng đang triển khai di dời bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong công viên, để tạo mặt bằng mở rộng rãnh mộ số 1.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc di dời tạm bia tưởng niệm được thực hiện bằng phương án kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, giữ nguyên kết cấu cũng như giá trị lịch sử và tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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