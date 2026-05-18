Phát hiện hơn 1.500 "ma men" dính chốt CSGT chỉ sau 1 ngày

Thứ Hai, 10:34, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục CSGT, ngày 16/5, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, xử lý 2 chuyên đề lớn: Vi phạm nồng độ cồn và xe kinh doanh vận tải vi phạm TTATGT.

Gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 3.000 tổ công tác đã đồng loạt ra quân trên các tuyến giao thông trọng điểm toàn quốc. Chỉ sau hơn 42.000 lượt phương tiện được kiểm tra: 1.592 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, 1.592 phương tiện bị tạm giữ, 181 GPLX bị tước.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn

Với xe khách, lực lượng chức năng kiểm tra gần 6.000 phương tiện, xử lý 329 trường hợp vi phạm như dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ, đón trả khách sai nơi quy định, chở hàng trong khoang hành khách...

Với xe tải hàng hóa, lực lượng chức năng kiểm tra hơn 8.100 phương tiện, xử lý 917 trường hợp vi phạm, tập trung vào lỗi quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe, vi phạm tốc độ...

Đáng chú ý, trong thời gian cao điểm kiểm soát đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên quan xe tải tại Lạng Sơn khiến 2 người tử vong.

Cục CSGT yêu cầu tiếp tục siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc.

Văn Ngân/VOV.VN
Bị nháy đèn xin vượt, tài xế dừng xe giữa cao tốc để tranh cãi, nhận cái kết đắng

Hàng loạt học sinh ở Hà Nội vi phạm giao thông bị CSGT ghi hình, xử lý

