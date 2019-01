Phát hiện lái xe khách trên cao tốc dương tính với ma túy

PC_Article_AfterShare_1

Trong 3 ngày (từ 21-23/1) Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng hướng dẫn tuần tra cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh kết quả lái xe có sử dụng ma túy đối với các lái xe tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Lược lượng CSGT kiểm tra các phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trao đổi với PV VOV.VN, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó Trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông (TNGT) Cục CSGT cho biết: “Tổ công tác chọn vị trí lối ra của trạm thu phí Hà Nội - Hải Phòng vào Trung tâm thủ đô Hà Nội do Đội 2, Phòng 8, Cục CSGT phụ trách. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã dừng kiểm tra hơn 50 phương tiện ô tô khách và xe container để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện lái xe Đỗ Thanh Phương, sinh năm 28/3/1983, quê ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, là lái xe của nhà xe Nam Anh, BKS 15B-015.81, có kết quả dương tính với chất ma túy”.

Chiếc xe có lái xe kiểm tra dương tính với chất ma túy.

Thượng tá Nhật cho biết thêm, trong quá trình xử lý tài xế Phương khai nhận, vào hồi 20h ngày 22/1 trong lúc liên hoan với tổ xe đã được anh em mời hút một loại thuốc có đầu lọc nhưng không giống với thuốc lá bình thường.

Trước đó vào ngày 21/1, Cục Cảnh sát giao thông bắt đầu ra quân tổng kiểm tra hành chính, nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế xe khách từ 8 chỗ trở lên, xe tải và container.

“Trong thời gian từ giờ đến Tết Nguyên đán 2019 và thời gian tiếp theo Cục CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, ra quân kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ô tô từ 8 chỗ trở lên và đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn, các chất kích thích để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết cũng như ngày thường cho bà con đi lại an toàn”, Thượng tá Nhật nói.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Biên bản được lập sau khi phát hiện tài xế dương tính với chất ma túy.

Nói về xử lý trường hợp vi phạm trên, Đại úy Lê Hồng Phong, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2 cho biết, sau khi test nhanh, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ xe trong 7 ngày. Tính từ ngày 21/1 đến 17h ngày 23/1, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh đối với 224 trường hợp lái xe.

Thông tin với báo chí, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm giám định ma túy - Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thông tin: có 2 loại test, một là loại test quy thử miễn dịch, mục đích thử để phát hiện chất ma túy cũng như sản phẩm chuyển hóa của chất ma túy trong mẫu nước tiểu…Khi dương tính như vậy phát hiện các mẫu mà tài xế cầm theo xem chất đó có phải chất ma túy hay không.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Các dụng cụ phục vụ test các lái xe có dương tính với chất kích thích hay không.

Nguyễn Ngân/VOV.VN

“Test kiểm tra nhanh đối với tài xế dương tính, tổ công tác sẽ niêm phong vào, có chữ kí của lái xe và thành phần tham gia. Sau đó, một mẫu được phân tích trên máy móc thiết bị để đưa ra kết luận chính xác đối với ma túy. Một mẫu được lưu giữ bảo quản lại trong thời gian 20 ngày, đối tượng bị kiểm tra dương tính với ma túy có khiếu nại sẽ thành lập hội đồng tổ giám định phân tích lại” - Đại tá Nguyễn Xuân Trường cho hay./.