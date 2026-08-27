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Phát hiện mộ tập thể chôn hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Thứ Năm, 15:38, 27/08/2026
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VOV.VN - Đội 584, phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Như Lệ và 1 mộ tập thể có 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cũ).

Hài cốt liệt sĩ tại khu phố Như Lệ, phường Quảng Trị được phát hiện ở độ sâu 0,8m, còn nằm trong tăng, được gói và buộc bằng dây thông tin. Mặc dù phần xương đã phân hủy nhưng phần răng của hài cốt vẫn còn, đảm bảo chất lượng để lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Các di vật kèm theo gồm tăng, dây thông tin và cúc áo.

phat hien mo tap the chon hai cot liet si tai phuong quang tri, tinh quang tri hinh anh 1
Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Tại khu vực Trí Bưu, lực lượng chức năng phát hiện mộ tập thể chôn cất liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ bị bom đánh xáo trộn trong gạch đá, còn nhiều xương vụn, xương ống chân, bàn chân, răng. Di vật quy tập được gồm 2 võng dù, 2 tăng, 2 dao găm, 2 mặt nạ phòng hoá, 3 đế dép bị cháy, 2 mặt thắt lưng, 2 bình tông, 1 bộ máy thông tin bị phân hủy, khóa nòng và thoi đẩy súng AK, la bàn, ống nhòm, xẻng bộ binh, hộp tiếp đạn AK, đồng hồ, cúc áo. Căn cứ vào hiện trạng và di vật, số lượng xương, lực lượng chức năng kết luận đây là 1 mộ tập thể có 2 hài cốt liệt sĩ bị bom đánh xáo trộn trong hầm.

phat hien mo tap the chon hai cot liet si tai phuong quang tri, tinh quang tri hinh anh 2
Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập hài cốt liệt sĩ

Trí Bưu (nay thuộc khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị, thị xã Quảng Trị) gắn liền với di tích Nhà thờ Trí Bưu, một thành phần quan trọng thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và là một trong những trọng điểm ác liệt trong sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.

phat hien mo tap the chon hai cot liet si tai phuong quang tri, tinh quang tri hinh anh 3
Các di vật liệt sĩ trong mộ tập thể được tìm thấy

Tính đến ngày 26/8, tại phường Quảng Trị, Đội 584 đã quy tập 20 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Hiện nay Đội 584 tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực các khu vực thuộc phường Quảng Trị.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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