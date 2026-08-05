Quảng Trị tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Ngày 4/8, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, sau Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi tổ chức ngày 10/7, các lực lượng gồm Đội 584, Đội 589 và Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã mở rộng phạm vi khảo sát tại những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ vừa phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 13 hài cốt.

13 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20-50cm dưới mặt đất. Nhiều di vật quân nhân được tìm thấy cùng hài cốt như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực và xẻng bộ binh… Bước đầu xác định các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5/1972.

Hiện, toàn bộ 13 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Các cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN khi đủ điều kiện nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm

Trước đó, VOV đã phản ánh, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến ác liệt của Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào ngày 26/5/1972. Hội thảo xác minh do tỉnh Quảng Trị tổ chức cho thấy khoảng 110 cán bộ, chiến sĩ tham gia trận đánh, trong đó 93 người không trở về. Việc liên tiếp phát hiện thêm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực này mở ra thêm hy vọng tìm kiếm đồng đội còn nằm lại chiến trường, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.