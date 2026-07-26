Phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ kèm di vật ở xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Qua nắm bắt thông tin và tổ chức tìm kiếm trên địa bàn, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phát hiện các hài cốt trên đỉnh đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, ở độ cao khoảng 50m, sâu khoảng 1,6m. Qua tìm kiếm Đội đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt được phát hiện phát hiện các hài cốt trên đỉnh đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Võ Đông)

Các hài cốt được bọc trong tăng và võng dù. Nhiều di vật được tìm thấy kèm theo như đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin và các lọ thủy tinh bên trong chứa mảnh giấy có dòng chữ đã phai mờ, nghi ghi thông tin về liệt sĩ.

Riêng hài cốt thứ 4, được quy tập ngày 24/7, có di vật là một chiếc bàn chải đánh răng màu xanh, trên đó khắc ký hiệu “THU – DO” (hoặc “ĐO”) và “T62 - 20”. Đây được xem là một trong những manh mối quan trọng phục vụ quá trình xác minh thông tin liệt sĩ.

Một di vật kèm hài cốt có khắc chữ (Ảnh: Võ Đông)

Ngay sau khi quy tập, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã đưa 5 hài cốt về Khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để chăm sóc, hương khói và bảo quản; đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao 5 lọ thủy tinh cùng những thông tin liên quan cho cơ quan chức năng xác minh.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân, khu vực phát hiện 5 hài cốt trước đây là nơi chôn cất liệt sĩ của một đơn vị vận tải thuộc Đoàn 559. Khu vực này từng được cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm (Ảnh: Võ Đông)

Hiện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh vị trí vừa phát hiện, với hy vọng tìm thêm hài cốt, di vật và những thông tin có thể giúp xác định danh tính các liệt sĩ.