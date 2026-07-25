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Phát hiện người đàn ông trong tư thể treo cổ trên cành cây ở Đồng Tháp

Thứ Bảy, 09:07, 25/07/2026
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VOV.VN - Chiều 24/7, sau khi đi dự đám giỗ tại nhà người thân, ông Nguyễn Tấn Th., ( sinh 1958, ngụ ấp Thới, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) không trở về nhà. Qua tìm kiếm người thân trong gia đình phát hiện ông trong tư thể treo cổ vào cành cây ăn trái tại một khu đất cách nhà khoảng 300m.

Sau đó, ông Th., được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng qua kiểm tra bác sĩ tại đây đã phát hiện nạn nhân đã ngừng thở trước khi vào bệnh viện.

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Cơ quan công an đến nhà để điều tra làm rõ trường hợp tử vong của ông Nguyễn Tấn Th.

Nhận tin báo, đêm 24/7, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Đồng Tháp đã đến nhà nạn nhân, lấy lời khai những người có liên quan, khám nghiệm tử thi để làm rõ trường hợp tử vong này.

Trước đó, trưa ngày 23/7 khi ngủ trưa, bà Đào (thường trú ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) thức dậy thì  không nhìn thấy người thân của mình là ông Nguyễn Hoài L., (sinh năm 1966) ở đâu, nên cố gọi cũng không thấy ông L., trả lời, bà Đào tìm kiếm xung quanh nhà thì phát hiện ông Linh chết trong tư thế treo cổ tại cầu thang bên trong nhà.

 Theo gia đình nạn nhân, ông L., có bệnh trầm cảm và vừa đi khám bệnh tại bệnh viện Tâm thần TP. HCM, hiện đang uống thuốc điều trị. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, ông L., bị vỡ động mạch cảnh, không có dấu vết tổn thương do xâm hại. Kết luận ngạt do treo cổ là nguyên nhân tử vong.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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