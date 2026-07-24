Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) tử vong sau vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 23/7, ông N.X.S. (59 tuổi), trú xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi, điều khiển ô tô (biển kiểm soát màu xanh) chở ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Kôi, lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng từ xã Kon Braih đi xã Đăk Rơ Wa. Khi đến Km163+350 đoạn qua xã Đăk Rơ Wa thì xe này gặp tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Phạm Hoàng.

Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Thủy bị thương nặng. Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, ông đã tử vong. Theo Thông báo tin buồn của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Kôi, ông Nguyễn Văn Thủy (48 tuổi), trú phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.