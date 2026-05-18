Phát hiện người đàn ông tử vong, trên ngực còn cắm con dao ở Lâm Đồng

Trước đó, vào khoảng gần 7 giờ cùng ngày, gia đình ông H.H.H (65 tuổi, ngụ khu phố Cam Bình, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện ông H tử vong trên vũng máu, trên ngực còn cắm một con dao.

Nhận được tin, Công an phường Phước Hội cử tổ công tác đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Thông tin ban đầu từ một người nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, ông H bị lừa đảo trên mạng xã hội, mất mấy trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.