Phát hiện thi thể nam giới trên núi cao ở Lâm Đồng

Tại hiện trường, thi thể trong giai đoạn phân hủy nặng, tư thế treo vào cây.

Sự việc được trình báo Công an xã Tân Lập. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức leo núi tiếp cận hiện trường.

Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: B.H

Do địa hình hiểm trở, nên phải hơn 1 giờ lực lượng chức năng mới leo tới vị trí phát hiện.

Trời tối và địa hình nguy hiểm nên việc khám nghiệm hiện trường và tử thi được dự kiến thực hiện vào sáng 5/5.

Chiếc xe máy nghi liên quan đến vụ việc. Ảnh: B.H

Qua kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy không có biển số ở chân núi, nghi liên quan đến vụ việc. Nhận dạng ban đầu cho thấy nạn nhân cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi.