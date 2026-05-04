Phát hiện thi thể nam giới trên núi cao ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 22:25, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 4/5, người dân đi săn bắt trên núi thuộc xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ) phát hiện một thi thể nam giới.

Tại hiện trường, thi thể trong giai đoạn phân hủy nặng, tư thế treo vào cây.

Sự việc được trình báo Công an xã Tân Lập. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức leo núi tiếp cận hiện trường.

phat hien thi the nam gioi tren nui cao o lam Dong hinh anh 1
Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: B.H

Do địa hình hiểm trở, nên phải hơn 1 giờ lực lượng chức năng mới leo tới vị trí phát hiện.

Trời tối và địa hình nguy hiểm nên việc khám nghiệm hiện trường và tử thi được dự kiến thực hiện vào sáng 5/5. 

phat hien thi the nam gioi tren nui cao o lam Dong hinh anh 2
Chiếc xe máy nghi liên quan đến vụ việc. Ảnh: B.H

Qua kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy không có biển số ở chân núi, nghi liên quan đến vụ việc. Nhận dạng ban đầu cho thấy nạn nhân cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: thi thể nam giới núi cao lâm đồng phân huỷ hiện trường hàm tân bình thuận
Truy bắt kẻ gian táo tợn rút hung khí chống trả chủ nhà ở Lâm Đồng

VOV.VN - Công an xã Tuyên Quang (Lâm Đồng) đang khẩn trương truy xét hai đối tượng trộm xe máy vô cùng manh động. Bị phát hiện lúc đang dắt trộm xe trong sân, kẻ gian không bỏ chạy mà liều lĩnh rút hung khí uy hiếp buộc chủ nhà phải tháo chạy.

Phát hiện thi thể trên núi Thiên Nhẫn, nghi liên quan vụ án mạng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể nghi là nam giới tại khu vực núi Thiên Nhẫn, thuộc địa bàn xã.

Điều tra vụ án mạng tại Quảng Trị làm 2 người thương vong

VOV.VN - Sáng nay (4/5), Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

