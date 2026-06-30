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Xã Long Sơn, TP.HCM hoàn tất việc lấy mẫu ADN 4 hài cốt liệt sĩ

Thứ Ba, 17:48, 30/06/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6, UBND xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, địa phương vừa phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành việc lấy mẫu để xét nghiệm ADN 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, xã Long Sơn cùng các lực lượng chức năng của quân đội hoàn thiện lấy mẫu 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang xã Long Sơn. 

Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, hiện xã còn 60 ngôi mộ liệt sĩ không đầy đủ thông tin, sắp tới sẽ thực hiện theo lộ trình của cấp trên trong chiến dịch 500 ngày đêm về việc lấy mẫu ADN. 

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Đại diện lãnh đạo xã Long Sơn, lực lượng quân đội tại lễ động thổ, lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

"Tới đây chúng tôi tiếp tục xác định cho các phần mộ liệt sĩ không đầy đủ thông tin, có tên nhưng chưa có địa chỉ quê quán, chưa biết ở đâu và đang nằm tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Chúng tôi sẽ thực hiện theo lộ trình của cấp trên trong chiến dịch 500 ngày đêm, xét nghiệm ADN để tìm danh tính", bà Hương chia sẻ thêm.

Theo Bùi Thị Thu Hương, ngay sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành (1/7/2025), xã xác định công tác chăm lo gia đình chính sách, an sinh xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt. 

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Dâng hương tại nghĩa trang xã Long Sơn 

Hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 năm nay, địa phương đang xây dựng kế hoạch thăm hỏi 30 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 100 người có công, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người thờ cúng liệt sĩ. 

Địa phương đã trích quỹ “Vì người nghèo” để xây mới 2 căn nhà cho người thờ cúng liệt sĩ, dự kiến hoàn thành và trao tặng đúng dịp 27/7 tới đây.

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Đồng Nai đón 62 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước

VOV.VN - Sáng 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai) đã tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXV.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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