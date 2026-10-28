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Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại Đồng Tháp

Thứ Tư, 20:58, 28/10/2026
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VOV.VN - Tại ấp Bà Lắm, xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp vừa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên đàn vịt. Chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch này.

Ngày 23/10 Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II có kết quả xét nghiệm xác định, đàn vịt của hộ bà H. T. T. L. (ấp Bà Lắm, xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp) nhiễm virus cúm A/H5N6. Tổng đàn vật nuôi của hộ này được ghi nhận là 562 con, gồm 560 con vịt và 2 con gà.

phat hien o dich cum gia cam tai Dong thap hinh anh 1
Đàn gia cầm ở tỉnh Đồng Tháp duy trì với số lượng lớn do đó vấn đề phòng bệnh cần được mọi người quan tâm

Trong đó, có 167 con vịt mắc bệnh, gồm 90 con đang bệnh và 77 con đã chết do bệnh. Ngày mắc bệnh từ ngày 12 đến 17/10. Đến ngày 24/10, địa phương đã tổ chức tiêu hủy 518 con gia cầm, với tổng trọng lượng 844 kg; đồng thời, triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Trước tình hình trên, UBND xã Tân Phú Đông đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp triển khai tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Trạm Y tế xã tiến hành phun hóa chất khử trùng tại hộ xảy ra dịch, lập danh sách những người có liên quan để theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ ngày 24/10. Đồng thời, hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu bất thường và chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

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Nghệ An tiêu hủy khoảng 60.000 con gia cầm do dịch cúm gia cầm

VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số địa phương ở Nghệ An, khiến khoảng 60.000 con gia cầm mắc bệnh hoặc có nguy cơ mang mầm bệnh buộc phải tiêu hủy. Ngành chức năng nhận định nguy cơ dịch có thể bùng phát ở mức cao nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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