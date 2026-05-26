  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Điện Biên siết chặt công tác phòng, chống cúm gia cầm A(H5N1)

Thứ Ba, 16:05, 26/05/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm A(H5N1) sau khi phát hiện mẫu bệnh phẩm vịt tại xã Thanh Yên dương tính với virus cúm A(H5N1).

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I, mẫu bệnh phẩm vịt tại bản Noong Luống, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên dương tính với virus cúm A(H5N1), chủng virus có khả năng lây sang người. Trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, UBND tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân không sử dụng gia cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc gần với gia cầm mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, khu vực cách ly và sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các trường hợp nghi nhiễm cúm A(H5N1). Công tác giám sát tại cộng đồng và cơ sở y tế được tăng cường nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực có dịch và môi trường xung quanh. Đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine và kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm trên địa bàn.

UBND tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân không sử dụng gia cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc; thực hiện ăn chín, uống sôi và chủ động khai báo khi phát hiện gia cầm chết bất thường nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ăn gì khi bị cúm A để nhanh hồi phục?

VOV.VN - Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Phòng cúm không khó: Những thực phẩm đơn giản nhưng cực hiệu quả
VOV.VN - Cúm mùa dễ lây lan, đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa. Bên cạnh tiêm vaccine và giữ vệ sinh, bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng là cách đơn giản giúp tăng đề kháng, phòng bệnh hiệu quả.

Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta, đồng thời đang tăng cường kiểm dịch y tế biên giới, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu và phối hợp với WHO để ứng phó nguy cơ xâm nhập.

Bộ Y tế thông tin về chủng virus Hanta đang được WHO cảnh báo

VOV.VN - Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế có văn bản khẩn thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.

Siết kiểm soát virus lở mồm long móng SAT1 tại các sân bay

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành yêu cầu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn virus lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không.

