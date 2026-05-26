Điện Biên siết chặt công tác phòng, chống cúm gia cầm A(H5N1)

Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I, mẫu bệnh phẩm vịt tại bản Noong Luống, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên dương tính với virus cúm A(H5N1), chủng virus có khả năng lây sang người. Trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, UBND tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc gần với gia cầm mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, khu vực cách ly và sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các trường hợp nghi nhiễm cúm A(H5N1). Công tác giám sát tại cộng đồng và cơ sở y tế được tăng cường nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực có dịch và môi trường xung quanh. Đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine và kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm trên địa bàn.

UBND tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân không sử dụng gia cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc; thực hiện ăn chín, uống sôi và chủ động khai báo khi phát hiện gia cầm chết bất thường nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.