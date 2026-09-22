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Phát hiện rùa cổ sọc quý hiếm, người dân Hà Tĩnh giao nộp cho công an

Thứ Ba, 08:46, 22/09/2026
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VOV.VN - Một cá thể rùa cổ sọc nặng 2 kg vừa được người dân ở xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chủ động bàn giao cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Chiều tối 21/9, Công an xã Nghi Xuân phối hợp Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh tiếp nhận cá thể rùa cổ sọc do anh Trần Văn Dần (SN 1998, trú thôn Xuân Hồng, xã Nghi Xuân) giao nộp.

phat hien rua co soc quy hiem, nguoi dan ha tinh giao nop cho cong an hinh anh 1
Cá thể rùa cổ sọc được người dân xã Nghi Xuân phát hiện tại khu vực nhà ở

Trước đó, anh Dần phát hiện cá thể rùa gần khu vực nhà ở. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã chủ động mang đến Công an xã Nghi Xuân bàn giao.

Cơ quan chức năng xác định cá thể rùa có trọng lượng 2 kg, tên khoa học Mauremys sinensis, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT.

phat hien rua co soc quy hiem, nguoi dan ha tinh giao nop cho cong an hinh anh 2
Anh Trần Văn Dần (ở giữa) bàn giao cá thể rùa cổ sọc cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Nghi Xuân và Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh đã hoàn thiện thủ tục, bàn giao cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, gìn giữ cân bằng sinh thái và lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên trong cộng đồng.

Bá Thăng/VOV.VN
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