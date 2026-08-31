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Người dân Hà Tĩnh giao nộp rùa núi vàng quý hiếm nặng 2 kg

Thứ Hai, 17:32, 31/08/2026
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VOV.VN - Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong vườn nhà, một người dân trú tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã liên hệ, giao nộp cho lực lượng chức năng.

Sáng 31/8, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Thành Sen tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân trên địa bàn chủ động giao nộp.

nguoi dan ha tinh giao nop rua nui vang quy hiem nang 2 kg hinh anh 1
Cá thể rùa núi vàng quý hiếm được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng.

Trước đó, ông Đinh Sỹ Biên, trú tại TDP 35, phường Thành Sen, phát hiện cá thể rùa núi vàng trong vườn nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Biên đã chủ động liên hệ với lực lượng chức năng để bàn giao.

Cá thể rùa núi vàng có trọng lượng khoảng 2 kg, thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT.

Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR phối hợp với UBND phường Thành Sen hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Bá Thăng/VOV.VN
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