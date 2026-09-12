Rùa biển quý hiếm đẻ 101 trứng tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Lâm Đồng)

Chiều 12/9, Khu bảo tồn biển Hòn Cau cho biết, một cá thể rùa mẹ đào ổ trong cát và đẻ 101 trứng trong đêm qua.

Sau khi rùa mẹ đẻ trứng xong và trở lại biển, toàn bộ số trứng được các nhân viên khu bảo tồn đưa về khu vực ấp nở an toàn.

101 trứng rùa biển vừa đẻ trong đêm 11/9. Ảnh: KBT

Theo Khu bảo tồn biển Hòn Cau, từ đầu năm đến nay, rùa biển lên sinh sản tại 3 bãi gồm: Bãi Nhất, Bãi Tàu và Bãi Ba Hòn với tổng cộng 5 lượt.

Cá thể rùa biển để trứng trong đêm 11/9. Ảnh: KBT

Trong đó, 3 lượt rùa đẻ tại khu vực an toàn nên trứng được giữ nguyên tại bãi. Hai lượt phải di dời trứng về khu ấp để bảo vệ, gồm 65 trứng tại Bãi Tàu và 101 trứng tại Bãi Ba Hòn lần này.

Trứng rùa biển được đưa về khu ấp an toàn. Ảnh: KBT

Rùa biển (vích) có trong Sách Đỏ Việt Nam. Theo Ban quản lý, trứng rùa biển thường nở sau khoảng 45 - 60 ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ. Khi rùa con chui khỏi ổ, lực lượng bảo tồn sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ chúng trở về biển.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau là 1 trong 3 khu bảo tồn biển (Vườn Quốc gia Côn Đảo và Vườn Quốc gia Núi Chúa) có rùa lên đẻ trứng.

Một khu bãi cát trên hòn Cau. Ảnh: Đoàn Sĩ

Khu bảo tồn biển Hòn Cau có diện tích khoảng 12.500 ha, cách đất liền khoảng 10 km. Khu vực này có hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển phong phú, là nơi sinh sống và sinh sản của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm.