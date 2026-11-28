Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ,các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Kết quả, trong ngày 28/11 đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.166 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.133 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.