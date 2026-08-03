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Phát hiện thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Hai, 19:16, 03/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng làm nhiệm vụ tại TP.HCM tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy từ cuối tháng 6 đến nay lên 182 bộ, trong đó có nhiều mộ tập thể.

Ngày 3/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện, quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

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Lực lượng tìm kiếm tỉ mỉ khai quật từng tấc đất tìm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng chức năng tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B, xử lý gần 300 m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Do đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tiếp tục huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben để đẩy nhanh tiến độ thi công.

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Đại tướng Phan Văn Giang thị sát hiện trường khai quật các rãnh mộ tập thể, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng ngày 25/7 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM).

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/8/2026, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 182 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 160 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể, trong đó 2 vị trí ở Khu A và 2 vị trí ở Khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kim Dung/VOV-TPHCM
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