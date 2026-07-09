Tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vừa phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 16 bộ.
Theo báo cáo của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 9/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai khai quật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.
Trong ngày, lực lượng chức năng tập trung đào một hố tìm kiếm sâu khoảng 2 m, dài 5 m, rộng 3 m, với tổng khối lượng đất đào khoảng 50 m³.
Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Như vậy, tính đến hết ngày 9/7, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là 16 bộ.
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 10/7, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại hiện trường nhằm tìm kiếm thêm hài cốt và các di vật liên quan.