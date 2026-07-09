Tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 9/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai khai quật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng chức năng tập trung đào một hố tìm kiếm sâu khoảng 2 m, dài 5 m, rộng 3 m, với tổng khối lượng đất đào khoảng 50 m³.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Như vậy, tính đến hết ngày 9/7, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là 16 bộ.

Các chiến sĩ kiếm tra bom mìn trước khi tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 10/7, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại hiện trường nhằm tìm kiếm thêm hài cốt và các di vật liên quan.