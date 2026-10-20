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Phát hiện thêm nhiều hài cốt và di vật ở Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Ba, 19:40, 20/10/2026
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VOV.VN - Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày 20/10, hơn 550m³ đất được xử lý, phát hiện thêm 11 hài cốt cùng 4 bộ di vật.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 20/10, các lực lượng đã xử lý hơn 550m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

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Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, ngày 20/10 (ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng ngày 20/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo. Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 20/10, đợt 2 đã phát hiện, quy tập 58 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 15 bộ có di vật kèm theo.

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Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 789 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 322 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Cụ thể, có 756 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

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Trong ngày 20/10, 4 bộ di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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