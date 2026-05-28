Phát hiện thi thể bé gái trôi trên kênh nước tại Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 27/5, tại kênh Nam sông Mực đoạn qua Cống Cao (thôn Thọ Thượng, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa), người dân phát hiện 1 thi thể bé gái trôi theo dòng nước và vướng tại cột mốc trên kênh.

Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc, xác định nạn nhân là cháu L.P.D.L. (SN 2018, ngụ xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa). Nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu bé được gia đình gửi xuống nhà bà ngoại tại thôn Vạn Thành (xã Thăng Long) chơi và dẫn đến sự việc trên. Đoạn kênh từ nhà bà ngoại nạn nhân đến nơi phát hiện thi thể khoảng 3km.

Khu vực cống Cao - nơi người dân phát hiện thi thể bé gái

Công an xã Thăng Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để điều tra, xác định nguyên nhân. Kết quả xác định cháu bé tử vong do đuối nước, không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và bàn giao thi thể cháu cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tin từ UBND xã Yên Trường cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 8 tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là em VND, học sinh lớp 8 Trường THCS Yên Trường. Trong lúc đi tắm cùng nhóm bạn tại khu vực kênh Tây đã không may bị dòng nước chảy siết cuốn đi.