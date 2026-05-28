  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện thi thể bé gái trôi trên kênh nước tại Thanh Hóa

Thứ Năm, 11:10, 28/05/2026
VOV.VN - Ngày 28/5, tin từ UBND xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một bé gái trôi trên dòng kênh.

Theo đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 27/5, tại kênh Nam sông Mực đoạn qua Cống Cao (thôn Thọ Thượng, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa), người dân phát hiện 1 thi thể bé gái trôi theo dòng nước và vướng tại cột mốc trên kênh.

Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc, xác định nạn nhân là cháu L.P.D.L. (SN 2018, ngụ xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa). Nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu bé được gia đình gửi xuống nhà bà ngoại tại thôn Vạn Thành (xã Thăng Long) chơi và dẫn đến sự việc trên. Đoạn kênh từ nhà bà ngoại nạn nhân đến nơi phát hiện thi thể khoảng 3km. 

Khu vực cống Cao - nơi người dân phát hiện thi thể bé gái

Công an xã Thăng Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để điều tra, xác định nguyên nhân. Kết quả xác định cháu bé tử vong do đuối nước, không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và bàn giao thi thể cháu cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tin từ UBND xã Yên Trường cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 8 tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là em VND, học sinh lớp 8 Trường THCS Yên Trường. Trong lúc đi tắm cùng nhóm bạn tại khu vực kênh Tây đã không may bị dòng nước chảy siết cuốn đi.

Sỹ Đức/VOV1
Nỗi đau của gia đình mất 2 người con vì đuối nước trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi
VOV.VN - Vụ đuối nước trên sông Trà Khúc, xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 22/5 đã cướp đi sinh mạng của 3 trẻ nhỏ trong cùng một dòng họ, trong đó có gia đình cùng lúc mất đi 2 người con trai.

Tắm sông Bôi, 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong
VOV.VN - Trưa 22/5, trên sông Bôi, khu vực Bãi Khộp thuộc xóm Mỵ, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong.

3 trẻ đuối nước tử vong trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi
VOV.VN - Tại xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Sơn Tịnh cũ) vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 trẻ em tử vong trên sông Trà Khúc.

