Tắm sông Bôi, 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong

Thứ Bảy, 18:13, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa 22/5, trên sông Bôi, khu vực Bãi Khộp thuộc xóm Mỵ, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, một nhóm gồm 7 em, sinh năm 2010, đều là học sinh lớp 10A3, Trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội rủ nhau đến sông Bôi, khu vực Bãi Khộp tắm. Trong quá trình tắm sông, em Nguyễn Hoàng L trú tại thôn Vài, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và em Phạm Đức D, trú tại thôn Ải, cùng xã bị đuối nước.

Sau khi phát hiện sự việc, em Nguyễn Đức Lợi đã cứu được em Nguyễn Hoàng L. Em L sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Dũng Tiến và sức khoẻ đã ổn định. Em Phạm Đức D bị mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 1 xe cứu nạn, 1 xuồng cao su cùng 9 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương và gia đình em D tiến hành tìm kiếm.

Do địa hình khu vực Bãi Khộp, sông Bôi rộng, mực nước sâu, nhiều dòng nước ngầm nên hoạt động tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Đến 21h55, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Liên tiếp các vụ đuối nước ở lứa tuổi học sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua là hồi chuông cảnh báo việc đảm bảo an toàn cho thanh thiếu niên dịp hè.

Phi Long/VOV.VN
Tag: Phú Thọ Sông Bôi đuối nước
Phú Thọ: Theo nhóm bạn đi tắm sông Bôi, một học sinh mất tích
VOV.VN - UBND xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ cùng các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm học sinh mất tích khi đi tắm tại sông Bôi.

Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng tại trường nghề ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ nữ sinh bị hành hung tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Đề xuất xây dựng cao tốc 4 làn xe nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Cổ Tiết - Yên Bài với tổng mức đầu tư dự kiến gần 17.500 tỷ đồng.

