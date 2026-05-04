Phát hiện thi thể trên núi Thiên Nhẫn, nghi liên quan vụ án mạng ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy dưới tán rừng thông, trong tình trạng phân hủy nặng. Vị trí phát hiện trên núi Thiên Nhẫn, cách vị trí nghi phạm giết người ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) bỏ lại xe máy chừng 700m.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra và xác minh danh tính nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân phát hiện chị N.T.T.H. (SN 1980, trú xã Sơn Tiến) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, xung quanh có dấu vết máu và một con dao tại hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm đối với H.H.T để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.