Phát hiện thi thể trên núi Thiên Nhẫn, nghi liên quan vụ án mạng ở Hà Tĩnh

Thứ Hai, 16:19, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể nghi là nam giới tại khu vực núi Thiên Nhẫn, thuộc địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy dưới tán rừng thông, trong tình trạng phân hủy nặng. Vị trí phát hiện trên núi Thiên Nhẫn, cách vị trí nghi phạm giết người ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) bỏ lại xe máy chừng 700m.

phat hien thi the tren nui thien nhan, nghi lien quan vu an mang o ha tinh hinh anh 1
Người dân tập trung dưới núi Thiên Nhẫn gần nới phát hiện thi thể. (Ảnh: BHT).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra và xác minh danh tính nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân phát hiện chị N.T.T.H. (SN 1980, trú xã Sơn Tiến) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, xung quanh có dấu vết máu và một con dao tại hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm đối với H.H.T để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: thi thể phát hiện thiên nhẫn hà tĩnh án mạng.
