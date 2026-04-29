Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Thứ Tư, 21:32, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 29/4, người dân đi tắm biển tại khu vực Xuân Yên, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thi thể một nam thanh niên trôi dạt vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo màu xanh. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã trình báo chính quyền địa phương và lực lượng công an để xác minh danh tính.

phat hien thi the nam thanh nien troi dat vao bo bien ha tinh hinh anh 1
Thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển xã Tiên Điền, Hà Tĩnh.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh L.X.D (34 tuổi, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, vào sáng 28/4, người dân khi đi qua cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam, nối tuyến đường ven biển giữa Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một chiếc xe máy cùng đôi dép của anh D. để lại trên cầu. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh D khó khăn, bản thân anh bị bệnh và phải điều trị trong thời gian dài.

phat hien thi the nam thanh nien troi dat vao bo bien ha tinh hinh anh 2
Chiếc xe máy nam thanh niên để lại trên cầu Cửa Hội.

Sau khi thi thể được phát hiện, lực lượng chức năng tiến hành hoàn tất các thủ tục theo quy định. Các đội thiện nguyện phối hợp cùng gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê nhà để tổ chức tang lễ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: thi thể nam thanh niên trôi dạt bờ biển hà tĩnh.
Tin liên quan

Phát hiện thi thể bé gái tại hồ sinh thái khu dân cư 577 ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng 23/4, tại hồ sinh thái khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi cũ), tỉnh Quảng Ngãi, người dân phát hiện thi thể một bé gái nổi gần mép bờ.

VOV.VN - Sáng 23/4, tại hồ sinh thái khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi cũ), tỉnh Quảng Ngãi, người dân phát hiện thi thể một bé gái nổi gần mép bờ.

Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (16/4), lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 7 bị đuối nước trên kênh thủy lợi ở thôn Tân Phước, phường Quảng Trị.

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (16/4), lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 7 bị đuối nước trên kênh thủy lợi ở thôn Tân Phước, phường Quảng Trị.

