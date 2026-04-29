Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo màu xanh. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã trình báo chính quyền địa phương và lực lượng công an để xác minh danh tính.

Thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển xã Tiên Điền, Hà Tĩnh.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh L.X.D (34 tuổi, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, vào sáng 28/4, người dân khi đi qua cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam, nối tuyến đường ven biển giữa Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một chiếc xe máy cùng đôi dép của anh D. để lại trên cầu. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh D khó khăn, bản thân anh bị bệnh và phải điều trị trong thời gian dài.

Chiếc xe máy nam thanh niên để lại trên cầu Cửa Hội.

Sau khi thi thể được phát hiện, lực lượng chức năng tiến hành hoàn tất các thủ tục theo quy định. Các đội thiện nguyện phối hợp cùng gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê nhà để tổ chức tang lễ.