Tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

Theo thông tin ban đầu, sáng nay 13/5, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông gần một lán trại trong rừng. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định người tử vong là Đ.X.T, 29 tuổi, trú thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi phạm

Trước đó, tối 11/5, người dân và chính quyền địa phương phát hiện chị C.T.S, 31 tuổi, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Nghi phạm được xác định là Đ.X.T, chồng cũ của nạn nhân. Sau khi gây án, người này rời khỏi hiện trường. Được biết, nghi phạm và nạn nhân mới ly hôn cách đây không lâu.

Trong những ngày qua, lực lượng Công an, Biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương đã phối hợp tìm kiếm nghi phạm, chia thành nhiều mũi truy tìm tại khu vực rừng núi và lèn đá.