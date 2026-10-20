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Phát hiện vật thể nghi bom khi đào ao chứa nước

Thứ Ba, 09:55, 20/10/2026
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VOV.VN - Trong lúc đào ao chứa nước tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ), người dân phát hiện một vật thể nghi là bom sót lại sau chiến tranh. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, xử lý theo quy định.

Khoảng 11h ngày 19/10, Công an xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Dung (41 tuổi) về việc phát hiện vật thể nghi là bom trong lúc đào ao chứa nước cho gia đình anh Brôl Lâm (21 tuổi), tại thôn Đăk Seang.

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Khu vực phát hiện vật thể nghi bom khi đào ao chứa nước.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Dục Nông phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Dục Nông khẩn trương đến hiện trường kiểm tra, xác định vị trí phát hiện vật thể.

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động đào xới, căng dây, cắm biển cảnh báo, phong tỏa khu vực và bố trí lực lượng canh gác, không để người dân, phương tiện đến gần.

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Rào chắn khu vực vật thể được phát hiện nghi là bom.

Công an xã Dục Nông đã báo cáo cơ quan chuyên môn, đề nghị cử lực lượng đến kiểm tra, xử lý. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và đang chờ lực lượng chuyên môn đến hiện trường xử lý vật thể nghi là bom.

Trong thời gian chờ xử lý, người dân được khuyến cáo không tiếp cận, di chuyển hoặc tác động vào vật thể nghi là bom, đạn; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

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Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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