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12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella

Thứ Bảy, 10:00, 17/10/2026
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VOV.VN - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, 12 trong số 13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi dương tính với vi khuẩn Salmonella. Vụ nghi ngộ độc này khiến 175 người phải nhập viện điều trị.

 

Theo Công văn số 1984/IPN-ATTP gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, Viện Pasteur Nha Trang đã kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm liên quan vụ việc, được tiếp nhận lúc 8h50 phút ngày 11/10 trong tình trạng có tem niêm phong.

Trong đó, 12 mẫu dương tính với Salmonella spp trong 25 gam mẫu, gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Một mẫu chả thịt heo không phát hiện vi khuẩn này. Ngoài ra, kết quả kiểm nghiệm còn phát hiện vi khuẩn E. coli trong một số mẫu rau, chả thịt heo và bơ.

Salmonella có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng cần tiếp tục đối chiếu kết quả xét nghiệm bệnh phẩm, điều tra dịch tễ và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

12 13 mau thuc pham trong vu nghi ngo doc banh mi o quang ngai nhiem salmonella hinh anh 1
Quảng Ngãi: 12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì nhiễm Salmonella

Trước đó, từ ngày 10/10, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Số người nhập viện tăng nhanh trong những ngày tiếp theo. Đến ngày 15/10, tổng số người nhập viện điều trị tại 9 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh là 175 người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ sở bánh mì Bà Được tạm ngừng kinh doanh, kiểm tra khu vực chế biến và niêm phong số thực phẩm còn lại để phục vụ điều tra. Qua kiểm tra ban đầu, chủ cơ sở chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số nguyên liệu; khu vực chế biến tại nhà riêng cũng được ghi nhận còn những vấn đề về điều kiện vệ sinh.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều trị bệnh nhân, điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm để xác định nguyên nhân, xử lý vi phạm nếu có.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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